Herrera: "La reunión de Sánchez con Torra ya es un fracaso de la política democrática española"

Este día tiene muchas cosas, tanto en España como en el mundo. Muchas en las que fijarse. Es especial la reunión de Torra con Sánchez. Lo es también que cada día que pasa vamos encontrando un culpable diferente en el tema del campo y Sánchez ya ha encontrado el suyo. Pero es muy interesante lo que hoy revela ABC en exclusiva. Aquel famoso encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la narcodictadura de Venezuela, ha tenido varias versiones. Ábalos dio seis. Primero que no hubo encuentro. Solo vio al ministro de Turismo. Luego ya sí saludó a Delcy. La siguiente es que evitó una crisis diplomática. La siguiente es que la 'vice' Rodríguez no pisó suelo español. La última es que se reunió con ella en la sala VIP del aeropuerto. Ahora, ABC añade que además de eso Ábalos llamó a Pedro Sánchez y le puso al teléfono a Delcy Rodríguez. Ésta aprovechó para pedirle que no recibiera a Juan Guaidó, cosa que Sánchez hizo. No lo recibió porque ya lo tenía previsto o porque se lo pidió ella. Pero no lo recibió. También le pidió que sacara de la Embajada de España al opositor Leopoldo López y que ayudara a Repsol siga en Venezuela. Veremos de esta información que displicencia saca Ábalos o el Gobierno español. Las bromas cada día que pasa se van confirmando.

La siguiente ocurre hoy. Sánchez se reúne con Torra. Con un señor al que el propio parlamento catalán le ha retirado el acta de diputado. Ahora intenta disimularlo con una agenda de dos días en los que se va a reunir hasta con la presidenta de la Diputación de Barcelona. ¡¿Cuándo un presidente del Gobierno se reúne con el presidente de la Diputación si no hay un acto especial?! El presidente del Gobierno de España se va a reunir con un político inhabilitado por la Justicia. Y el hecho cierto es que el presidente del Gobierno español está dando un trato preferencia de una CC.AA. sobre las demás. Y está blanqueando políticamente a los independentistas catalanes. Autores del mayor golpe a la democracia española. País al que siguen tratando de denigrar día a día. Y ya da lo mismo si la reunión rinde resultados o no los rinde, porque nadie confía en ello. En sí mismo, esta reunión es un fracaso de la política democrática española. Es un fracaso simbólico si quieren, pero es un fracaso. Vamos a ver si dentro de unos meses la querella que ayer presentó el PP contra Torra deriva en una nueva condena judicial del personaje. Cosa que puede ser, pero no es lo relevante política. Lo que sí es que con la reunión de hoy, Sánchez ya lo ha amnistiado. Desde un punto de vista institucional. Y le sirve a Torra como altavoz inmejorable para seguir su política de desafío permanente a las instituciones democráticas. Y esperense que ahí en la puerta está el PNV. Traspaso de prisiones, cesión de la Seguridad Social... en fin.