Herrera niega que haya alcanzado un acuerdo con Canal Sur para presentar un programa

Carlos Herrera ha negado este miércoles que haya llegado a un acuerdo con Canal Sur para presentar un nuevo programa de televisión en el canal autonómico andaluz. "A mí me gustaría hacer una aclaración porque estoy viendo en redes sociales y en algún digital de segunda, y alguno de primera, titulares como 'Carlos Herrera ficha por Canal Sur para entrevistar a presidentes a 40.000 euros etc...' Yo no he hablado con nadie de Canal Sur. Yo sé que hay una productora que está interesada en esto y que creo que ha llegado a un acuerdo con la cadena. A mí, Canal Sur no me ha hablado de nada", ha subrayado Herrera.

El comunicador ha querido dar también una lección a los que escriben estas informaciones. "40.000 euros es lo que vale un programa. A ver si los que escribís sobre esto os enteráis cuando dáis un titular. Un programa de televisión tiene iluminadores, cámaras, realizadores, maquillaje, producción, guionistas... y eso es lo que vale todo un programa. Porque no sé cuánto vale. A mí no se me ha dirigido nadie de Canal Sur todavía. Para que lo sepáis y no os pongáis nerviosos", ha añadido.