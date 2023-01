En 'Herrera en COPE' hablamos con Andrea Levy, delegada de cultura del área de turismo y deporte de Madrid

¿Te imaginas que, por cualquier circunstancia, mañana 5 de enero no vinieran los reyes magos? Es algo que no ocurrirá, pero solo imaginarlo de miedo. Cientos, miles de niños y mayores esperando ansiosos la cabalgata de los reyes y que no aparezcan. Ni carrozas, ni camellos, ni música, ni nada. Y la gente gritando, "¡queremos ver a los reyes!".

Seguro que algo así no pasará nunca, porque no pasa ni en las películas. Y es que sin los reyes magos, se acabó la navidad, y más aún en el broche de estos días tan especiales. Lo que está claro es que estamos en esa zona de no retorno, de ilusión máxima y de emoción al límite (sobre todo para los más pequeños). Y es que hoy, 4 de enero, es un día tan importante como mañana, porque hoy llegan los emisarios reales y, si hay algún rezagado, tiene la última oportunidad para enviar la carta a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar.