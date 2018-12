Herrera, contra las feministas por no apoyar a Mariló Montero

Tiempo de lectura: 1



En su monólogo de este viernes, Herrera ha pedido a Podemos que se pongan de acuerdo con respecto a su opinión sobre Venezuela. "Errejón dijo hace nada que Venezuela era maravillosa, que se comía tres veces al día, que la sanidad pública era estupenda... A ver si se aclaran", ha dicho. Sin embargo, el comunicador de COPE desconfía del arrepentimiento de Iglesias. "De este tipo hay que desconfiar siempre. Cuando dice una cosa y dice la contraria. ¿Es sincero cuando dice todo esto? No lo sé. ¿Son palabras interesadas? No tengo usted ninguna duda. Podemos tiene tendencia a la baja, aunque la vida de Iglesias está al alza. Ha pasado del piso de Vallecas a ser el marqués de Galapagar. No hay nada como una cura de humildad, como la que le ha dado Andalucía en las últimas elecciones. Ahí te das cuenta de que vas de picado hacia el suelo y está claro que hay quien no te cree cuando dices que Venezuela es el paraíso. Busquen por ahí la interpretación de esta rectificación, que es absolutamente interesada. Como todo lo que hace éste", ha dicho.

También ha tenido un mensaje para las feministas que no arroparon a Mariló Montero cuando el Iglesias dijo en un chat privado que la azotaría hasta que sangrara. "Estas palabras no motivaron que toda esta legión de cuentistas, feministas, oficiales, subvencionadas, pagaditas, cuidadativas e intocables dijeran ni una sola palabra. Calladas todas. Ni una palabra. El silencio cobarde, cómplice, miserable, barato - bueno, barato no, porque salen muy caras - de todas las feministas oficiales con cargo y con sueldo en España. Ninguna dijo ni pío. Ninguna", ha dejado claro.