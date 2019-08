Herraiz: “Nadie duda que Sánchez tenga derecho a vacaciones, otra cosa es que se las haya ganado”

Muy buenos días, cómo le gustan los lunes al Herrera y qué poco les gustan a algunos, eso sí como más de media España está de vacaciones seguro que hay cambio de opinión, aunque sea parcial. Bienvenidos si te incorporas a esta tercera hora de ‘Herrera en COPE’ te está hablando Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te lleva hasta las 13h como cada día durante este mes de agosto cederemos el testigo a Agustín Bravo al filo de las 10 de la mañana. Decimos que media España está de vacaciones y es así aunque haya gente, como el líder, que sigue trabajando. En los próximos días Carlos Herrera volverá a subirse a uno de los clásicos del verano. no lo pierdan de vista porque anunciado está el próximo programa del ciclo de polígonos de agosto será desde el pesquero ‘Mis Meiiyis’ en el puerto de Motril.

Eenseguida te detallamos la previsión del tiempo ya te avanzo que bajan las temperaturas y que llueve en Galicia, Asturias y buena parte del Cantábrico. Cuidado con las tormentas en Cataluña, tengan precaución sobre todo en la zona del Garraf y en el Bajo Penedés. También en el Bajo Llobregat, en las últimas horas el servicio de Emergencias 112 de Cataluña ha recibido 250 avisos, principalmente, por inundaciones, tormentas que han estado acompañadas de granizo en localidades como Sitges. Esto en Cataluña.

En la isla de Gran Canaria lo que más preocupa es el viento y la previsión no favorece las labores de extinción del incendio que amenaza al Parque Natural del Pinar de Tamadaba y la cuenca de Tejada. A primera hora de este lunes, en puntos de la isla se prevén rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El viento es el peor aliado del fuego y lo hemos podido comprobar en las últimas horas; el sábado por la tarde el incendio estaba casi estabilizado y por la noche, el fuerte viento volvió a complicar la situación: de poco más de 100 hectáreas quemadas se pasó a mil y esta madrugada se han vuelto a avivar varios focos, lo acaba de confirmar en ‘Herrera en COPE’, Florencio López que es el jefe de Protección Civil del Gobierno de Canarias. A pesar de este contratiempo que ha complicado los trabajos de extinción durante esta madrugada, que ha obligado a evacuar a más vecinos estaremos hablando ya de 1000 personas que han pasado la noche fuera de sus viviendas, a pesar de este contratiempo, esperan que con la incorporación de los medios aéreos el fuego quede estabilizado en las próximas horas.

El origen del incendio parece determinado, se ha tomado declaración en calidad de detenido un vecino de la localidad de Telde, que se español, que tiene 55 años y que se encontraba utilizando maquinaria de soldadura en una vivienda. Se trata de un terreno abierto que linda con una zona de monte bajo y estaríamos, por tanto, ante una imprudencia que según las primeras hipótesis estaría detrás de este incendio en la isla de Gran Canaria.

Hoy también vamos a estar pendientes de los barcos gestionados por dos ONGs diferentes pero con un problema muy parecido. El Open Arms y el de ‘Médicos Sin Fronteras’, el ‘Ocdean Viking’. Del primero hoy se van a producir novedades, en el barco de Open Arms viajan 57 personas que fueron rescatados en el Mediterráneo frente a las costas de Libia, llevan 11 días, se cumple el día 12 y comienza a haber problemas. En unas horas van a ser evacuados 3 inmigrantes que se encuentran en delicado estado de salud, un hombre con tuberculosis, una mujer con un neumonía y otra con signos de un tumor cerebral.

Al margen de esta autorización puntual, Italia y Malta solo permiten que se evacuen a personas cuyo estado de salud es preocupante, mientras ocurre todo esto, el problema de todo esto sigue sin resolverse. Italia no va a ceder, y Europa no ha sido capaz de articular una solución para hacer frente a la labor de estas ONGs. Aquí la demoagogia la encontramos por todos los lados, gobiernos como el de España que hicieron campaña de marketing con el ‘Aquarius’ hace un año y ahora no toma ninguna decisión, de hecho el ministro Ábalos criticaba ayer lo que él llama abanderados de la humanidad. Al señor Ábalos se le podría aplicar eso de cómo hemos cambiado, cómo hemos cambiado en muy poco tiempo. Luego están también los que critican, con no poca demagogia, a los que recogen en alta mar a los inmigrantes que quieren llegar a Europa. O se legisla este asunto con coherencia y bajo el paraguas de Bruselas, o va a acabar mal, muy mal. No podemos acoger a todos los africanos que quieren venir a Europa pero tampoco podemos dejar que se ahoguen en el mar, así que alguien, y ahí hay que mirar directamente a Europa a Bruselas tiene que tomar cartas en el asunto.

En las negociaciones para desbloquear lo que nadie parece querer desbloquear hay pocas novedades, la principal novedad es que el presidente del gobierno en funciones ha pasado el fin de semana en Doñana, en el Palacio de las Marismillas, que ya saben es la residencia de verano de los presidentes del Gobierno. El año pasado Pedro Sánchez hizo públicas sus vacaciones en el Parque Nacional de Doñana, incluso se reunió con las canciller alemana Angela Merkel; este año no, no ha habido comunicación oficial, se prefiere la discreción. Nadie pone en duda que el presidente del Gobierno tenga derecho a vacaciones, otra cosa es que se las haya ganado, tiene todo el trabajo por hacer, casi 102 días después de acudir a las urnas el pasado abril. Hoy escribe nuestro Paco Robles en ‘ABC’ que allí Sánchez podrá contemplar la quietud del silencio, el oleaje incesante que no descansa y los atardeceres que pinta Carmen Laffón desde el otro lado. Pues eso, a ver si le cunde, porque tiene todo por hacer, esperemos que lo aproveche y que le aproveches.

Con Sánchez en Doñana el último miembro del Gobierno en pronuniarse ha sido José Luis Ábalos, ya saben que no se caracteriza por su prudencia dialéctica, con una mano pide el apoyo del PP y Cs y con la otra les arrea sin piedad. El número dos del PSOE se ha cebado especialmente con los de Albert Rivera, para José Luis Ábalos, “Ciudadanos es un partido de extraterrestres”.

Conclusión, van a estar mareando la perdiz hasta el último minuto. La fecha límite es el 23 de septiembre, toca armarse de paciencia. Aunque tengan por seguro, que el darse ese acuerdo será con Podemos, cualquier otra alternativa es inviable.

Del exterior, el que no se coge vacaciones es el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. No pierdan de vista la última jugada del régimen, lo de la democracia no le gusta demasiado a Maduro y ya saben que creó una Asamblea paralela para hacer frente a la que fue elegida democráticamente en las urnas y de mayoría opositora. Ahora, según ha anunciado esta madrugada el presidente encargado Juan Guaidó, Maduro pretende disolver el Parlamento de un plumazo.