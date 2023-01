Hablamos en 'Herrera en COPE' con Alberto Pérez, propietario de una tienda de insectos comestibles

¿Te has comido alguna vez un grillo? Tal y como estás leyendo. Aunque no te resulte muy apetitoso, tienes que saber que va a formar parte de nuestra dieta, te guste o no.

El pasado 3 de enero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el visto bueno de la Unión Europea para la comercialización del polvo de grillo desgrasado. Es decir, una especie de harina, llena de proteínas, que desde ahora podrá utilizarse en la fabricación de un montón de productos, como los panes y las galletas e incluso en la cerveza.