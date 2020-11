García-Page reprocha a Sánchez el apoyo de Bildu: "Me duele ver al Gobierno sometido a la pauta de Podemos"

El presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page, ha reprochado a Pedro Sánchez que busque el acuerdo con Bildu para sacar adelante los Presupuestos y no con Ciudadanos. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", el barón socialista considera que esta actitud del presidente se debe a que "Podemos está marcando la pauta" de la negociación.

García-Page no tiene reparo en manifestar que siente "dolor y tristeza" por la cercanía del Gobierno con la formación abertzale. "Es determinante que haya Presupuestos, pero me duele que el Gobierno tenga que estar sometido a la acción de guía de Podemos. Porque es Iglesias quien marca el paso y veta a Ciudadanos y así no queda más alternativa que pasar por las horcas caudinas", ha manifestado.

El presidente de Castilla - La Mancha no está dispuesto a "comulgar con ruedas de molino" y se opone abiertamente al acuerdo con Bildu. "Es fácil de explicar al país que hay que sacar los Presupuestos de una manera u otra, pero dejando siempre a salvo los principios y los valores", ha advertido. En este sentido, lamenta que el Gobierno no esté valorando el apoyo de Ciudadanos pese al desgaste que esto está suponiendo para el partido de Arrimadas. "Yo hubiera preferido un acuerdo con ellos. Esa actitud de buscar consensos es necesaria, sobre todo para las cuestiones de Estado. Todo el mundo tiene que hacer examen de conciencia, incluido el Gobierno", ha señalado.

Por último, García-Page se lamenta de que no haya espacio en España para "grandes acuerdos transversales" y que el país se diriga hacia un "modelo frentista". En este sentido, espera que los miembros socialistas del Gobierno sigan viendo al PSOE como "un punto de encuentro de mucha gente distinta".