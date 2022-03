El ‘fósforo’ al que su hermano clavó un cuchillo en la cabeza tras perder a las cartas

A todos nos gusta jugar, ya sea en familia o con amigos. Y, lo que no hay que dudar es que a todos, también nos gusta ganar, aunque no siempre lo conseguimos.

Lo que está claro es que lo de perder, pues muy bien no se lleva, pero hay que saber perder. Lo que pasa es que hay quienes lo llevan demasiado mal, tanto que a veces hacen cosas peligrosas.

Y esto es lo que le ha ocurrido a uno de los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’. Nos cuenta Cari una “anécdota peculiar”, dice. Este ecuatoriano al que le gustaba jugar con su hermano a las cartas recuerda que un día “cuando teníamos 10 y 7 años” sus padres se habían ido de casa.

Así que ese día, como tantos otros, “nos pusimos a jugar, y como yo siempre perdía, ese día me harté, me enfadé, le dije a mi hermano que se acabó el juego y cogí las cartas y subí al segundo piso de la casa”.

Hasta ahí, todo bien, el típico enfado entre hermanos cuando se juega y uno de ellos pierde. Pero Cari no se podía imaginar lo que pasaría. Según relata “mi hermano cogió tal enfado que cogió un cuchillo y me lo lanzó, con tan mala suerte que aunque yo intenté agacharme, finalmente se me clavó en la frente”.