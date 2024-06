Fernando Aramburu presenta 'El niño' en Herrera en COPE

Dicen que Fernando Aramburu era algo parecido al paradigma del mal estudiante, que había que sentarle en la primera fila de clase. No salía del fútbol y jamás se le veía con un libro en su mano.

Hoy ha visitado Herrera en COPE para presentar su última novela, “El Niño”, un libro que pertenece a la serie “Gentes Vascas” en el que revive la explosión de gas propano que mató a 50 niños y 3 adultos en el colegio público del pueblo de Ortuella (Vizcaya) el 23 de octubre de 1980.

Fernando ha rememorado que este suceso le cogió “viviendo en Zaragoza, se suponía que podía ser algo grave. Era un época en la que ocurrían grandes tragedias. Este hecho me sirve para situar en el tiempo recuerdos, acontemicientos... Este hecho trágico tiene además un sentido curativo, convertir un hecho doloroso para hacerlo libro”

El escritor vasco ha reconocido a Alberto Herrera que “la muerte de los niños me golpeaba fuertemente. Fui educado en la compasión y por ello, esta circunstancia me ha marcado como golpe moral. La base moral de la persona que yo soy parte de que los demás no me son ajenos aunque no los conozca”.

También ha explicado que “no quise acercarme a las víctimas, quise contar mi historia propia. Además no quise por no ponerme en la tesitura de contar un hecho que ya no me pertenece. Me he documentado con fragmentos de entrevista y me interesaba la documentación humana. La gestualidad, el tono de voz... eso me interesaba más que la noticia en sí”.

Por último, Fernando Aramburu ha desvelado que “escribiendo esta novela me 'abuelicé'. Con Nicasio, el personaje, establecí una relación sentimental con él. He estado ejerciendo de abuelo y de nieto mientras he estado escribiendo esta novela”.