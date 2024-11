Una mujer de Madrid va a la farmacia, pide antibiótico y el farmacéutico no da crédito a lo que le dice: "Qué momentazo"

Los medicamentos vienen asociados a una serie de horarios especificados normalmente por el médico o, en su defecto, por el prospecto del mismo fármaco. Respetar los días y las tomas correspondientes es fundamental, así como el hecho de no saltarnos una sola toma. Al fin y al cabo, los fármacos tienen una vida media dentro de nuestro organismo, por lo que si retrasamos la toma, la concentración de este fármaco en sangre disminuirá y estaremos desprotegidos frente a la infección.

Por su parte, si la adelantamos, la acumulación en sangre será más elevada y, por lo tanto, corremos el riesgo de tener mayores efectos adversos por la mayor concentración en plasma. No obstante, hay quienes, pese a todo, no siguen estas recomendaciones y esto supone un peligro para su salud.

Ese es el motivo por el que profesionales de la salud se ven obligados a recordar esa premisa a los pacientes, pero no son los únicos. También son los farmacéuticos, quienes muchas veces deben advertir a los clientes cuándo deben tomar el antibiótico indicado y cada cuántas horas, siempre siguiendo el prospecto del mismo.

Una situación así ha recordado recientemente el farmacéutico Álvaro Fernández, más conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez. Fernández ha recordado en este vídeo una conversación que tuvo "con una paciente" cuando solo era "un joven farmacéutico".

no da crédito a lo que le dice esta clienta sobre los antibióticos

Fernández explica en el vídeo que aquella mujer le confesó que cada vez que le mandaban un antibiótico, la toma de cada noche no se la tomaba porque "las bacterias por la noche están dormidas, ¿qué sentido tenía, si no podían hacer daño, que ella se tomara el antibiótico?", apunta.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

"A priori esto os sorprenderá, porque por todos es sabido que las bacterias tienen un sueño bastante ligero", bromea el farmacéutico. No obstante, y pese a las declaraciones de esta mujer, Fernández fue incapaz de convencer a la mujer "de que las bacterias por la noche no duermen".

Sí consiguió, eso sí, convencerla de que esa toma era muy importante "porque claro, si están durmiendo, ¿qué mejor momento mejor para atacarlas?".

Cargando…

Un vídeo que ha obtenido todo tipo de comentarios, la gran mayoría de ellos no podían dar crédito a lo que había dicho esta mujer. "Qué momentazo", "Lo que hay que escuchar", "Santa paciencia" o "Para flipar" son solo algunos de los muchos mensajes que hay en este vídeo.

LA PREGUNTA QUE HACEN EN ESPAÑA Y QUE NO SE HACE EN OTROS PAÍSES

En este vídeo, este cordial y simpático farmacéutico desvela que además de España, también ha trabajado en otros países como Italia, Inglaterra o España, y una cosa que le llamó mucho la atención fue esa pregunta que tanto se hacía en nuestro país pero no en los otros dos.

"En Italia yo le he dado al medicamento al señor y le decía "devi prenderne uno ogni otto ore" [tiene que tomar la medicina cada ocho horas] y el tío nada me contestaba: "Grazie, grazie, signore farmacista" [gracias, gracias, señor farmacéutico]", cuenta.

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Situación similar la que vivió en Inglaterra. "Le decía "you have to take your medicine every 8 hours" y el tío me decía: "thank you, dear pharmacist"", relata.

"¿En España? En España no. ¿En España tú crees que yo le digo al paciente "tiene que tomar la medicina cada 8 horas y me dice: "muchas gracias, señor farmacéutico"? No, me dice: "¿y puedo tomar alcohol?"", concluye.