Escucha la opinión de Herrera sobre las últimas declaraciones del seleccionador nacional de fútbol

El seleccionador nacional de fútbol, inauguró este lunes, en el Campus Chamberí de la Universidad Alfonso X El Sabio, los Foros EFE Sport Business con su conferencia 'De la base a la elite'. Allí, habló sobre la decisión del jugador del Real Madrid Brahim Díaz de ir con Marruecos en la próxima convocatoria, en vez de ir con la selección española: "Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre de tomar las decisiones que tiene que tomar". "No he hablado con él, yo convoco o no convoco, luego la gente hace lo que cree que tiene que hacer", añadió De la Fuente.