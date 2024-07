Escucha la entrevista de Alberto Herrera a la actriz Toni Acosta

El cine es cultura, es arte y emoción. En Herrera en COPE, Alberto Herrera y Jerónimo José Martín nos hablan acerca de las últimas novedades de la gran pantalla y que están disponibles para el espectador, para entrevistar a su vez a la actriz Toni Acosta. 'Fly me to the moon' es el primer titulo que recomiendan a la audiencia. La carrera espacial y la misión a la luna es la temática principal de esta obra.

La película históricamente coincide con el gobierno de John F. Kennedy. Se manda a una publicista a la NASA, interpretada por Scarlett Johansson. A su vez, también forma parte del elenco el actor americano, Channing Tatum. El personaje principal tiene una vida oculta que se va desvelando poco a poco durante el trascurso de la película.

'The Bikeraiders', es el segundo titulo recomendado, protagonizada por Austin Butler, Tom Hardy y Joddy Commer. La obra tiene su origen en un libro de Danny Lion de 1967. Este libro lo conforman diferentes entrevistas a moteros y podría ser similar a un docudrama. Dirigida por Jeff Nichols.

Después de una larga carrera en escenarios de teatro y también en la pantalla, Toni Acosta continúa hoy en día presentandose a castings. Todo el rato en la profesión de actor, se cuestiona de manera constante el rendimiento y la labor de los profesionales.

Acosta, en Padre no hay más que uno 4, interpreta a Marisa en la película, madre de dos hijos. Su hija se quiere casar con Ocho, un personaje de la película. La personaje vive esto con agobio y ya viéndose como una abuela.

La importancia de la figura materna en una familia es una cuestión que Toni considera de gran relevancia desde el punto de vista profesional en la película como desde su vivencia personal. "La conciliación son los padres", afirma Toni al respecto de la importancia de las figuras paternas.