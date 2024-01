Escucha aquí la opinión de Carlos Herrera sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla

La colaboradora de 'Herrera en COPE' se ha interesado por la opinión de Carlos Herrera al respecto. En concreto, el comunicador ha incidido en que, como obra de arte, "me parece muy estimable. Conozco a Salustiano de su obra de hace tiempo".

No obstante, Herrera cree que es inadecuado porque "no anuncia lo que viene a anunciar. Por lo demás, como toda la obra de Salustiano, no me importaría tener una obra suya en casa".

En todo este debate ha entrado también Ábalos, exministro de Sánchez. Aseguró que "las polémicas nos encantan, que haya sobre lo que sea. Yo no sé si la gente se aburre demasiado. La cosa parece clara, son las propias cofradías, es gente que entiende la Semana Santa. A mí me da la sensación de que hay gente que no soporta la belleza".