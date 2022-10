Entrevista al doctor José Enciso Ripoll, profesor de odontología en la Universidad Católica de Valencia

¿Te has planteado cuánta importancia le das a tu salud bucodental? ¿Acudes a menudo al dentista? Según un informe del 2021 del Consejo General de Dentistas, la población española no tiene muy en cuenta esta parte de su cuerpo, ya que uno de cadacinco españoles dejó de asistir al dentista por motivos económicos. Resulta difícil afrontar un gasto tan importante en el cuidado de los dientes cuando tienes que hacer frente a precios cada vez más altos y, sobre todo, cuando se trata de elegir dónde gastar el dinero. Se puede posponer un tratamiento pero muchas veces no queda más remedio que afrontar el gasto y tienes que hacer el desembolso sí o sí. Esto se debe a que resulta imposible vivir con un problema en la boca. Pero hay gente que procura aguantar lo máximo posible para ajustar bien las cuentas, y eso que la salud de la boca es algo básico. Por eso sorprende este dato del colegio de dentistas, puesto que estima que casi la mitad de la población no acudió al dentista en todo el año pasado.