El doctor Javier Salvador, en COPE: "Está subiendo la obesidad de forma alarmante en todo el mundo"

Lilly es una compañía médica con más de 100 años de trayectoria. Durante todos estos años ha trabajado arduamente para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo, pero en los últimos años se han centrado especialmente en las causas de la diabetes tipo 2 y la importancia de la obesidad como causa raíz de esta enfermedad. Y es que la obesidad implica una serie de desarrollo de las complicaciones en nuestra salud.

El doctor Javier Salvador es especialista en endocrinología y nutrición y profesor de endocrinología en la Universidad de Navarra. Indica que la obesidad es "una enfermedad y este es uno de los puntos más relevantes a incorporar por parte de la sociedad entera. La obesidad se define como una enfermedad crónica porque, a día de hoy, no sabemos como curarla".

Es crónica porque no se cura. Explica que es progresiva porque, si no hacemos nada, "va incrementándose. En todo el mundo está subiendo la obesidad de una forma alarmante". El facultativo indica que es multifactorial y esto es importante porque quiere decir que "hay muchos elementos causales. Cada persona tiene sus elementos causales. No todas las causas son iguales para todos. Estamos obligados a hablar de obesidades".