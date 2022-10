Doctor Gabriel Rubio: "Lo que uno busca en la comida es aliviar ese estado emocional negativo"

Seguro que te ha pasado alguna vez que estabas en casa tan tranquilo y, aunque no tenías hambre, vas a la cocina y abres la nevera para comer cualquier alimento chatarra. Nos pasa de vez en cuando a todos, que buscamos una satisfacción rápida en la comida. El problema es que cuando la ingesta sin control de alimentos poco saludables es algo habitual, tenemos un problema.

Lo malo de hacer esto es que tiene consecuencias. El 45 por ciento de los hombres y el 30 por ciento de las mujeres tienen sobrepeso. Pero, si hablamos de obesidad (cuando el Índice de Masa Corporal supera los 30 puntos) no hay diferencias por sexos, y se estima que el 15 por ciento de la población (unos 7 millones de españoles) tiene ya esta enfermedad.

Una parte del problema es nuestro modo de vida, el sedentarismo, junto al consumo de productos elaborados, hace que nuestro metabolismo no queme todas las calorías que ingerimos y nuestro cuerpo las acumula en forma de grasa. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos 50 años la obesidad se ha triplicado en todos los países desarrollados. Además, la ansiedad, el estrés laboral no es que ayuden mucho tampoco. Pues cuando tenemos algo de esto, es muy probable que derive en algún trastorno de alimentación, como la bulimia o la anorexia. Un problema puede hacer que perdamos el control sobre la comida. De hecho, esto fue lo que le pasó a Concepción tras una larga enfermedad: "Tuve un problema de espalda que me hizo estar en cama mucho tiempo. Y eso supone un sedentarismo". Tenía 44 años cuando esta lesión de espalda hizo que cayera en una grave depresión y llegando a pesar 120 kilogramos.