Deja su trabajo de informático, aprueba una oposición de profesor y tres años después está a un paso de hacer historia en Dubai

Ángel Luis tenía 29 años cuando le llamaron para formar a profesores a usar el aula virtual que estaba instalando su empresa, porque era ingeniero informático. Estuvo durante un tiempo recorriendo más de 700 centros, y en uno de ellos le comentaron que al año siguiente había una convocatoria de oposiciones para ser profesor, le picó el gusanillo, se la preparó y se la sacó a la primera.

Así empezó el que en pocos días se puede convertir en el mejor profesor del mundo, en el Nobel de la educación. Un premio que se entregará en Dubai la próxima semana bajo el nombre 'Global Teacher Prize' al que está nominado.

Como ha explicado en su paso por 'Herrera en COPE', Ángel Luis González lleva vinculado a la educación desde el año 2013, pero trabajando con un grupo de chicos en un aula tan solo desde 2021, cuando aprobó la oposición.

Una nominación muy especial

Este profesor se enteró de su nominación un día normal: "Te llega un correo electrónico, un sábado al mediodía, y te dicen que en tres días se va a anunciar. La verdad que de primeras cuesta quererlo muchísimo, pero bueno, una ilusión muy grande, sobre todo por los chicos y por la familia, que no puede estar más feliz".

El proceso para apuntarse fue tedioso: "Tú recibes un correo para iniciar un proceso. Tienes que resolver muchas preguntas, adjuntar mucha información, pasar una serie de entrevistas. En mi caso me quise presentar en español, fueron desde Argentina. Hay un silencio administrativo algo largo, y de repente aparece ese correo".

Ángel Luis González, profesor de FP y único docente español nominado a los Global Teacher Prize

La decisión que cambia la vida de Ángel

Ante la pregunta de qué le llevó a cambiar su profesión de informático por una vida dedicada a la enseñanza, en la que el sueldo es bastante menor, explica que se "enamoró" de esta profesión y "decidí que mi lugar tenía que estar aquí ayudando a los chicos, que esa gratificación no lo paga ningún dinero".

Cómo está cambiando la Formación Profesional

Por otro lado, Ángel Luis se ha referido al cambio que está experimentando la formación profesional: "Yo que tengo 41 años, desde que yo tuve que dar el salto, por un lado, o por el otro, ha mejorado algunos aspectos de ese estigma.

Se empieza a valorar cada vez más la formación profesional, pero, cierto es que todavía sigue habiendo algún que otro prejuicio. Yo lo que me encuentro siempre son chicos que sienten que no son buenos estudiantes, porque si lo fueran, no estarían ahí".

La experiencia con sus alumnos

Por último, ha explicado cómo ejerce su labor como docente para motivar a los alumnos y conseguir mantener su atención: "Yo, sobre todo, me baso en el nivel de la red de exigencia, no somos conscientes el nivel de exigencia que tiene nadie de hoy estos chicos. Parece que desde que cumplieron 8 o 9 años ya se les está obligando a elegir y a decidir que tienen que ser de mayores.

Yo les quito mucha presión esa línea y al final es como de verdad surgen estas vinculaciones. Tenemos alumnos que por suerte son mayores que ellos y digo, mira, está estudiando aquí, es mayor que tú, diciendo, no tiene ningún problema, la vida es mucho más larga".

Además, en el caso de aquellos que repiten es aun más complicado: "Por ejemplo, Kevin es un chico que el año pasado tuvo que repetir y el mazazo de la repetición en formación profesional siempre tiene el miedo de que abandone. Entonces, bueno, a mí los repetidores me vienen de fábula en clase porque son gente que ya ha pasado por lo que están pasando el resto por primera vez.

Entrevista a Roberto Luiz Luque, profesor del IES Sabino Berthelot

Entonces, yo quiero que sean líderes. O sea, siempre los pongo de capitán este equipo, siempre hay que ayudar a alguien, solo los que tienen que ir, pues para que vean el resto en un reflejo positivo en algo que a lo mejor, incluso socialmente pueda estar hasta mal visto haber repetido".