Piense en una canción bailonga. “Never gonna give you up”, por ejemplo.

Antes de que a Vd se le vayan definitivamente los pies, déjeme que le cuente la historia de Fran García, Francisco José García Ull, que es profesor universitario en Valencia. Está acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o sea, que es fetén en lo suyo y que se las sabe todas.

Aula de universidad

Resulta que ha ideado un truco definitivo para saber si sus alumnos utilizan la Inteligencia Artificial en los trabajos. Resulta que Fran añade un texto oculto que queda incluido en otro sin que se vea a simple vista. Pero ChatGPT sí que lo lee y lo mete cuando le pides cualquier acción. Pero el alumno no lo detecta. Fran, selecciona el fragmento y ahí aparece ese anzuelo que este docente usa como artimaña y que a él le funciona.

En un texto sobre el “blockchain”, el libro de contabilidad compartido que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos de una red empresarial, uno de los mayores expertos se llamaba Rick Astley. Sus alumnos no sabían quién se escondía detrás de ese nombre, pero Vd y yo, somos expertos.

Rick Astley

¿¿¿Pero cómo que si sabemos quién es Rick Astley??

De algo nos tenía que servir tener más años que un escalón, ¿a que sí?

Cada vez son más los adolescentes que utilizan ChatGPT para hacer los deberes. Hace ya un año, el 82% de los estudiantes de entre 14 y 17 años ya lo habían utilizado en algún que otro momento. En 2025, según un estudio reciente publicado por Paw Research Center, en Estados Unidos, el 26% de los alumnos de esta franja de edad ya lo usan de manera habitual.

Pero, ¿se puede evitar de alguna manera? Daniel Gascón se acordaba de Woody Allen que, en una de sus declaraciones, contó que le expulsaron de un examen de metafísica por copiar. "Siempre tienes que enseñar al alumno a manejar las nuevas herramientas, aunque tienes que ver trucos para que no dependan totalmente de ella". Julio Llorente apuntaba en La Tarde de COPE que una prohibición mediante la ley es algo insuficiente, ya que "los alumnos van a ingeniárselas para eludirla".

Javier Castilla, responsable de DATA de COPE, explicaba que hay maneras de saber si las tareas han sido realizadas por ChatGPT. La primera se refiere a las sospechas, por ciertas expresiones, "a que suena a máquina". Hablaba también de GPTZero que, de un texto determinado, te dice qué frases de un texto tienen papeletas de haber sido generadas por cualquier modelo de inteligencia artificial".