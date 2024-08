El defensor de la oposición venezolana, en paradero desconocido: "A mi esposo se le ha violado su derecho a la defensa"

Este miércoles se cumplió un mes de las elecciones en Venezuela, donde se produjo un fraude electoral. Se están produciendo movilizaciones desde entonces. La oposición no pierde la esperanza y el pulso en esa batalla en la que el régimen chavista va ganando tiempo. Pasan los días y Nicolás Maduro ahí sigue.

El chavismo se parapeta en el poder con la violencia policial y el poder económico que otorga el petróleo. Siguen produciéndose a día de hoy detenciones arbitrarias, realmente escandalosas.

Perkins Rocha es un abogado que ejerce de defensor de la oposición venezolana y actualmente se encuentra en paradero desconocido. María Constanza, mujer de Rocha, ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar la situación de Venezuela y relatar la última hora de su marido.

"No sabemos absolutamente nada. Ni siquiera en qué sitio de reclusión lo tienen después del secuestro. No fue una detención. Según los estándares internacionales, el secuestro de mi esposo es simplemente una detención forzada", considera María Constanza sobre la detención.

continúan las detenciones

"Ayer nos dirigimos al helicoide, una de las sedes de la policía política, donde tienen recluidos presos. La información que nos dieron es que desde el martes, el día de su secuestro, tienen prohibido decir si allí estaba detenido cualquier ciudadano.

"A mi esposo se le ha violado su derecho a la defensa"



María Constanza, mujer del abogado venezolano Perkins Rocha



Introduzca posición aquí

Nos recomendaron que fuéramos a La Tumba, otra sede llamada así por lo tenebroso y lúgubre que allí sucede. No pudimos llegar por las grandes retenciones policiales debido a las concentraciones de ambos bandos. Fuimos a otro retén policial donde nos dijeron que allí no estaba.

Desde las once de la mañana del martes yo no sé donde está mi esposo. No sé si lo han torturado o cualquier otra cuestión. No tengo información de ningún tipo. Esta mañana debo trasladarme al Tribunal 49, que si no me equivoco es de cuestiones de terrorismo, en el Palacio de Justicia en Caracas", afirma acerca del paradero de su marido.

"No habíamos tenido ningún tipo de información sobre su secuestro. A mi esposo se le ha violado su derecho a la defensa y asaltaron nuestra vivienda. Hasta el momento nadie da respuesta. La opacidad del gobierno hace estragos en los ciudadanos de bien", continúa.

Escucha la entrevista completa en el audio destacado de esta noticia.