Daniel Magaz, propietario de una empresa, explica cómo se organizan el horario con la jornada laboral reducida

Trabajar menos días a la semana y cobrar lo mismo es el sueño de muchas personas. Un sueño que, a partir del próximo 1 de enero de 2023, va a convertirse en realidad en algunas pequeñas y medianas empresas españolas. Se trata de un proyecto piloto del Gobierno, que ha acotado al sector industrial y al de la consultoría. Las empresas que soliciten acogerse a este proyecto podrán reducir su jornada laboral a 34 horas semanales y mantener el sueldo de sus empleados. Para compensar las horas que los empleados dejarán de trabajar, las empresas recibirán ayudas de hasta 200 mil euros. Pero, para recibir esto, deben mantener su jornada laboral a 34 horas por semana durante 2 años.

En otros países del mundo este sistema de jornada laboral reducida no está del todo claro. Ha habido países en donde salido bien y otros en los que no. Un ejemplo de esto es Islandia, que fue uno de los primeros países en donde se implantó este modelo. Entre 2015 y 2019 se aprobaron en dicho país dos proyectos pilotos para reducir la jornada semanal de 40 horas a 35. Y el resultado fue positivo, no solo se mantuvo la productividad, sino que creció, y los trabajadores se dieron cuenta de que se encontraban mejor de ánimo.