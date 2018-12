Entrevista a Jesús Posada en 'Hererra en COPE'

Tiempo de lectura: 1



Jesús Posada, defiende –ante todo- “que la importancia es que haya Constitución y que se cumpla. Es una Constitución magnífica para poder mantener las libertades y los derechos de todos”.

Explica Posada en ‘Herrera en COPE’ que no ve factible la reforma de la Constitución “porque no veo, no ya en los partidos políticos sino en la propia sociedad, no veo ese acuerdo global para poder llevar a cabo esa reforma, es decir que tenga un consenso que es el que tuvo la Constitución”.