Coronel Morato, exagregado de la embajada en Moscú: "Estamos más cerca del final de la guerra"

El coronel retirado Manuel Morato, que fue agregado militar de la embajada de España en Moscú ha analizado en "Herrera en COPE" la situación en la que se encuentra la guerra en Ucrania después de 36 días de conflicto. Para el militar estamos "en un momento crucial para intentar buscar ya el final de la guerra, final que, como en todas las guerras, cada vez se desea más y sobre todo porque la estamos viviendo en directo y la vemos de una forma demasiado real".

¿Le extraña que un Ejército como el ruso no haya podido arrasar Ucrania en 10 días o no es tan fácil? "No es tan fácil y tampoco creo que fuera y que sea la intención de Rusia. Esta guerra para Rusia es muy dura en todos los sentidos, no solo en el aspecto militar, también en el aspecto humano, no solo porque sean vecinos, durante mi estancia allí pude comprobar la íntima relación que hay, la cantidad de familias –estoy hablando de hace 20 años-, pero aunque se hayan distanciado, había muchas familias en las que el marido era ruso y la mujer ucraniana o al revés, o estaban casados los hijos de unos países con los del otro, la relación entre Rusia-Ucrania y Bielorrusia es muy íntima y suelo poner el ejemplo de tres generales que conocí (jefes de unidades de verificación de Rusia, Ucrania y Bielorrusia), y ninguno vestía el uniforme del país en el que había nacido y eso me llamó la atención. Tiene que haber dentro de Rusia mucha gente que está en contra de esta guerra aunque no lo digan, no se atrevan a decirlo" recuerda el coronel Morato .

¿Le ha llamado la atención,se ha llevado sorpresa por como técnicamente ha obrado el Ejército ucraniano, con la ayuda de sus ciudadanos y armamento exterior por los serios problemas que ha creado al ejército ruso? "No creo que sea tal y cómo lo estamos viendo desde aquí. En toda guerra hay tres factores que se estudian antes y durante su duración: el terreno, el enemigo y medios. El terreno donde se realiza el ataque es muy conocido para Rusia, el enemigo, Ucrania, para los rusos es bien conociday los medios de Ucrania, también. Sorpresa en otras cuestiones como es la reacción de Occidente, la unión que se ha producido en Europa que nos ha animado a todos y esto ha sido un revulsivo que toda Europa esté más unida que nunca en la Unión Europea y la unión con Estados Unidos a través de la OTAN está mostrando una solidez y firmeza que hasta hace poco tiempo no preveíamos. Hace un año se hablaba de que la OTAN podría estar en una situación de desintegración, de disolución y ahora va a salir reforzada y los europeos esperemos que también hagamos algo más por nuestra defensa porque somos los propios interesados de que así sea” analiza el militar.

La inteligencia norteamericana le han dicho a Biden que seguramente Putin ha sido engañado por sus generales, ¿no corresponde más a sembrar cizaña entre la cúpula del ejército ruso? “Esta es una guerra híbrida, moderna en la que no solo combaten las armas y las personas sino que tenemos la ciberseguridad y las operaciones psicológicas que siempre estudiábamos los militares, algo que siempre ha existido: información, desinformación y manipulación. Antes era mucho más díficil solo se podían lanzar panfletos desde el aire y distribuir información entre la gente, pero hoy en día no hay nada más rápido que el WhastApp y las otras aplicaciones que tenemos para comunicarnos a través de Internet. Recibimos mucha información de contactos y de otros que no lo eran ycuando se inicia una guerra la primera que pierde es la verdad y a partir de ahí, hay un montón de intereses. Tengo dudas que le hayan mentido a Putin sobre la realidad”.

Sobre las verdaderas intenciones de Putin, el coronel Morato destaca que “ni Bielorrusia ni China hablan de invasión, y uno sabe cómo empieza una guerra, pero no cómo termina, pero yo aventuraría que Rusia no tiene intención ni se va a quedar con ninguna parte de Ucrania, exceptuando Crimea que no la considera parte de Ucrania. Rusia quiere respetar la voluntad de China de no modificar las fronteras y la independencia del Donbas lo va a presentar como algo que quiere esa zona, como algo interno de Ucrania y no como algo que ha propiciado Rusia”.

"Para Putin todo lo que suponga un alineamiento con la OTAN, le preocupa. Cuando alguien ataca pierde la razón, pero hay motivos y me pongo en su lugar, hombre si en mis fronteras se pone otra potencia militar, pues me tiene que preocupar pese a que me diga que no tiene ninguna intención de atacarme. Es comprensible que desde el punto de vista de la seguridad se quieran reforzar las medidas de seguridad cuando hay un vecino que se aproxima con una fuerza que no tenía antes” subraya Manuel Morato que fue agregado militar en la embajada de España en Moscú.