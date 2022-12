Coordinadora Nacional del Defensor del Profesor; Teresa Hernández: "Hemos pasado de un extremo al otro"

No es normal que el 94 por ciento de los profesores que ha escuchado el Defensor del Profesor sufran de ansiedad. El hilo del que ha empezado a asomar esta situación ha sido en la prensa regional, concretamente en la Región de Murcia. La declaración de un profesor que ha querido mantenerse en el anonimato fue la siguiente: "Un padre me espera al salir de clase, me insulta, me agarra del brazo y me zarandea con violencia". Y no es el único: "Los alumnos me graban a escondidas con el móvil y luego retocan las imágenes con motivos denigrantes y las difunden en las redes", es lo que cuenta otro profesor que también quiere permanecer en el anonimato.

El simple hecho de que un profesor tenga miedo a decir su nombre, a denunciar este tipo de agresiones, dice bastante del ambiente de tensión, de agresión, de amenaza con el que viven muchos docentes en España. La vuelta a los colegios y los institutos, después de los años más duros de la pandemia, está teniendo esta cara tan amarga que, lentamente, desgasta el ambiente emocional que se vive en los centros. Las agresiones, el estrés, la ansiedad, la depresión son las que ensombrecieron el regreso a la normalidad del pasado curso, cuando empezaron a dar la cara las consecuencias del confinamiento y las restricciones entre docentes y estudiantes.