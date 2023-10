"No es un conflicto normal": Un analista explica en COPE cómo afectará la guerra a escala internacio

Fernando Cocho Pérez, analista de Inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

El experto ha reflexionado sobre el ataque que sufrió Israel por parte de Hamás el pasado sábado. "Conforme pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de más cosas. Hace trece días, el director del servicio de inteligencia egipcio dice que avisó a Netanyahu de que Hamás estaba preparando algo importante".

Netanyahu lo niega y "está sometido a una enorme presión". Se suman muchas cosas y a medio y largo plazo, cuenta, "si acaba esta masacre de palestinos. También muchos israelíes van a morir porque Gaza tiene mucha densidad de población. Si logran expulsar a Hamás de este territorio, eso sería muy perverso. Dejar de hacer, no. Se trata de no escuchar con suficiente atención a los servicios de inteligencia. Cuando Hamás está demasiado en silencio no es bueno".