Las claves del debate entre Trump y Harris: "El expresidente quería convencer a los periodistas de que había ganado"

Es uno de los temas comentados de la jornada. El debate entre Donald Trump y Kamala Harris.

La prensa norteamericana habla de una ligera ventaja de Kamala Harris y que ha conseguido poner a Trump a la defensiva. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos.

Al comienzo de su intervención, nuestro compañero indica que Kamala Harris cuenta con 30 años de experiencia como fiscal y "eso se nota. Al expresidente Trump le ha puesto aparentemente nervioso. Hay un medidor de éxito. El spin room. Que es donde están los periodistas reunidos. Normalmente, después van los portavoces de la campaña. Trump ha aparecido en esa sala. Tenía que convencer a los periodistas de que había ganado".

Fotografía recurso

Recuerda Herrera que ha habido una frase de Trump muy comentada. En un momento dado, el expresidente afirma que los inmigrantes se comen las mascotas de los norteamericanos, perros y gatos.

Responde Alandete que es una de estas cosas que están en la campaña para generar revuelo.

"Ha habido momentos en que Trump ha hablado de Hannibal Lecter. Yo no sé por qué lo saca. Cosas muy extrañas que no sabemos por qué vuelve a ellas. Y ahora está lo de los gatos. Al parecer, en un pueblo, desaparecieron unos gatos... es lo típico. El racismo de siempre. Esto son normalmente falsedades, no suceden y no ocurren a gran escala y no se pueden demostrar. Trump lleva días diciendo eso y, la verdad, es que eso ha sido desmentido. Esto no beneficia a uno y a otros. Es bastante lamentable".

Los debates, en 2016 y 2020, "los ganó Clinton, los ganó Biden y al final tienen la importancia que tienen. Mínima. También se sacó una foto de Taylor Swift en Instagram con un gato. Los gatos se están convirtiendo en imagen de esta campaña. Es probable que esto mueva mucho voto joven y que no está muy movilizado".

"TRUMP JUEGA MEJOR EN EL PLANO DE LA SEGURIDAD", ASEGURA COCERO

Enrique Cocero, analista político, también ha hablado sobre este mediático debate en 'Herrera en COPE'. Ha asegurado que "cuanto más irascible se volvía Trump, menos acertaba. Delante tenía a una Kamala Harris que miraba a su contrincante. Otras veces gesticulaba mucho, otras veces estaba emocional, ha tirado a un concepto que a mí me ha sorprendido y que fija mucho en su discurso. No solamente en Estados Unidos, sino fuera. Ha asociado inmigración a terrorismo y desorden".

Trump llegó a asegurar que "se estaba perdiendo el país. Ahí, justo en el plano de la seguridad. Es donde ha jugado mejor. Pero da la sensación de que solamente se ha preparado eso". Otro punto débil de Trump es que no llega a la gente joven. "Sospecho que Swift va a tapar totalmente el resultado del debate", asegura Cocero en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"Me parece significativo la parte de negación de Biden. Kamala Harris lo tenía bien preparado todo y sus frases las traía todas muy hechas", prosigue el analista político su discurso.

Por último, recuerda Cocero que a Estados Unidos el Eje Atlántico no le importa nada. Sus prioridades son "Japón, China o mejores relaciones comerciales con Australia".