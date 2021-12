Choque entre Miquel Giménez y el portavoz del PSOE en el Congreso: "¿Me va a vetar también a mí?"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados Héctor Gómez ha defendido que el documento suscrito por su formación y otros de izquierdas para "tomar medidas" contra los periodistas que "rompen el clima de cordialidad" de la Cámara Baja no busca vetar a medios de comunicación sino atender "una queja". En su entrevista en "Herrera en COPE", el diputado canario ha señalado que este documento no es fruto de la queja de uno o varios portavoces. "Hace unos tres meses se vivió una incidencia entre una periodista de un grupo parlamentario y otro periodista. Esto hay que corregirlo y desde la perspectiva del diálogo solucionarlo", ha dicho.

Unas explicaciones que no han contentado al periodista y tertuliano de "Herrera en COPE" Miquel Giménez, que ha acusado al portavoz socialista de mentir. "Se está intentando hacer el cerco a dos periodistas", ha dicho en referencia a profesionales de medios como "Estado de Alarma" o "7NN", que han visto en estas últimas semanas como Echenique o Rufián se negaban a responder a sus preguntas para no participar "de la búrbuja mediática de la ultraderecha". "Yo no vetaría jamás a ningún periodista ni ningún medio por preguntar cosdas que no pregunta la 'prensa trabajadita. ¿Cree que esto se hace por la Ser o El País?", le ha dicho Miquel Giménez. El portavoz socialista ha lamentado que se le tilde de 'mentiroso' y niega que en el documento se refieran a periodistas concretos. "Simplemente se trasladan las anomalías que en el ámbito profesional los periodistas se están encontrando", ha insistido.

El periodista Bieito Rubido, tertuliano también de "Herrera en COPE", ha tildado de "inquietante" que "un partido comprometido con la democracia como el PSOE se sume a esta censura".