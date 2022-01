Carta a los Reyes Magos: "Los niños quieren tiempo para jugar con sus padres"

Este miércoles 5 de enero, vísperas de la Epifanía del Señor, hay casi 10 millones de niños (de 0 a 14 años) en España que no pueden con los nervios en el estómago por la emoción ante la duda de qué dejaran los Reyes Magos en sus zapatos la próxima madrugada (los mayores también esperamos con ilusión ¿cómo no?).

Atrás queda un año largo en el que se han portado muy bien, han sacado las mejores notas posibles (cada uno habrá hecho el esfuerzo adecuado a sus posibilidades), y de ayudar en casa - a sus padres y hermanos, también a los abuelos-. Pero claro, los niños se lo piden todo: muñecas, coches, patinetes, tecnología... y no sería positivo para su formación que los Reyes dejaran muchos regalos porque, al final, no hay tiempo para jugar con todo y no valoran lo suficiente aquello que les han traido. Es fundamental enseñarles a elegir entre todos sus deseos y a meter en la carta cosas que necesiten.

Es la regla de los cuatro regalos:

- Que uno sirva para ponerse (zapatos, ropa)

- Que uno sea para leer

- Un tercero que sea algo que se necesite

- Y, por último, algo que les haga mucha ilusión

Silvia Álava, psicóloga infantil, ha recordado en "Herrera en COPE" que, al final, lo que más quieren los niños "es poder jugar con sus padres, es tiempo para jugar con sus padres", también advierte que "si hay muchos regalos lo único que hacen es desenvolver y no valoran nada".

De ahí la importancia de enseñar a nuestros hijos, a los niños, a elegir y valorar, "tienen que aprender a elegir y que les traigan cosas que necesitan".

Regalos que impliquen a toda la familia

Sin necesidad de demonizar a la tecnología que tanto progreso nos aporta, también significa que los niños piden consolas o móviles que les llevan a juegos individualizados dejando de lado el jugar en familia, un hecho muy importante para su desarrollo físico e intelectual, sin olvidar los valores que el juego en grupo aporta como aprender a gestionar la frustración si se pierde.

Por ello la psicóloga infantil Silvia Álava insiste en la importancia de los juegos familiares, "es algo fundamental, ese tiempo de familia compartido, de risas aseguradas es una forma de educar y es una forma de aprender y este tiempo en familia se recordará cuando sean adultos. Con la consola no trabaja el... sotenido porque lo hace la consola sola . Con los juegos compartidos se aprenden las reglas, se gestiona la frustración si se pierde y se aprenden valores".

Por ello a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos también es fundamental que se repartan los juguetes que más se quieren para que los traigan en casa de los abuelos, de los tíos.

"Es el momento de aprender a vivir el aquí y el ahora, es una de las enseñanzas que nos está dejando la pandemia, hay que vivir el presente no se puede educar en cuántos regalos tengo y si tengo más que el de al lado" y no se puede olvidar que "los juguetes son para todo el año y cuando digan 'papá, mamá, me aburro' que no haya que tirar del móvil".