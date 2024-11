Carlos Mazón desvela la desesperada llamada que mantuvo con Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, en plena DANA

Este lunes, Carlos Mazón ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. El presidente de la Comunidad Valenciana ha realizado una cronología del modo en el que la DANA devastó la autonomía.

La trágica noche del martes, las comunicaciones empiezan a fallar. La luz, el agua y sobre todo: la telefonía. Mazón asegura que, desde el 112, no tenían cobertura. Sin embargo, una de las personas que acompañaban al presidente de la Comunidad Valenciana logró un 'hilo' de cobertura. Esto le permitió contactar personalmente con Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica España.

"Le dije que no teníamos móvil y que ninguno de los cientos de operativos tenían móvil para contactar con muchos pueblos. Paiporta, entre otros. No se podían desplegar los medios aéreos porque los helicópteros no podían ir a rescatar... de las primeras noticias que venían llegando de gente en las azoteas y personas abrazadas a farolas", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

La situación era crítica y se enteraban de esas escenas por "pocos teléfonos que estaban operativos en aquel momento".

Añade que, "de manera irregular, llegaba algún helicóptero privado de Salvamento y que llegó a rescatar a personas aquella noche".

El presidente de la Comunidad Valenciana, por otra parte, también ha relatado que se produjeron reuniones esa mañana en la que "todavía estaba la alerta roja y no se decretó el cierre de ninguna carretera. Todo esto en un contexto de alerta roja meteorológica. Solamente este año llevamos 7 alertas". Una semana antes, se reforzaron los efectivos, pero "la hidrológica, la de la gran revolución meteorológica, que es la que provoca la emergencia, hasta cerca de las 7 de la tarde, no se le transmite al 112 hasta ese momento. Es importante esto".

"la ayuda se pidió desde las 15:21h. tODA LA POSIBLE"

"El desplazamiento masivo de agua hace que venga todo. La ayuda se pidió desde las 15.21h. Toda la posible", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

No hace falta ninguna consigna política para el despliegue que se operó. El presidente de la Comunidad Valenciana asegura que "la gente necesita entender el porqué de algunas cosas. Quizá un poco tarde. Pero estábamos a lo que estábamos".

A las 7 y media de la mañana, se puso en marcha el nivel rojo y "gracias a esa previsión de alerta, con nuestros sistemas de avisos, a todos los ayuntamientos y agencias comarcales. Hubo ayuntamientos que tomó medidas. Como el de Requena, que suspendieron clases".

La propia AEMET decía que iba a remitir la lluvia y que esa era la previsión. Luego se reactivó la alerta y "hablábamos de posibilidades de 200 litros por metro cuadrado. El tuit se borró por la tarde porque la realidad era distinta y para evitar confusión. Y para evitarlo, mis responsables de redes decidieron remitirlo. Era por tener la información meteorológica lo más actualizada posible".

La alerta llegó a los móviles a las 8 de la tarde. Y se produjo a esa hora, relata Mazón en 'Herrera en COPE' "porque las alertas hidrológicas nos las traslada el ministerio de Ribera porque el peligro de desbordamiento de ríos, cauces, que es lo que ha provocado el desastre, a continuación... es importante esto. Se llega a desactivar la alerta hidrológica hasta 3 veces a lo largo del día. A la 1, a las 3 y a las cuatro".