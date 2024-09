Carlos Herrera reacciona a las palabras de Broncano tras su audiencia en el estreno de 'La Revuelta' en TVE: "Es imposible"

Pablo Motos se ha proclamado ganador en el primer duelo frente a David Broncano, pero 'La Revuelta' lograba un gran dato de audiencia en su estreno frente a 'El Hormiguero'.

El programa de Broncano, que aterrizaba en la televisión pública cargado de polémica, salía airoso en su primer programa, emitido este lunes, 9 de septiembre, al conseguir un 17,1% de cuota de pantalla y una media de 2.152.000 espectadores. Por su parte, el programa de Motos lideraba la franja con un 23% y 2.893.000 de espectadores

Najwa Nimri era la invitada del programa de TVE este martes y, durante la entrevista, comentaba con Broncano el dato logrado en el estreno, como ha recordado María José Navarro en 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera y David Broncano

"Se que la audiencia ha sido top, estás a esto de barrerle", decía la actriz. Sin embargo, el presentador no se mostraba tan optimista. "Ha ido bien, pero... mañana haremos la mitad. El primer día la gente por la broma lo ha visto", comentaba.

Tras escuchar el momento en la sección 'Lo que hace ruido', Carlos Herrera comentaba el dato, poniendo el foco en difícil que es saber con antelación qué elegirá el espectador.

"Las audiencias de tv es uno de esos misterios, no porque estén mal medidas, es una cuestión estadística bien hecha", comenzaba diciendo. Y es que, a su juicio, "el capricho del espectador es imposible de prever y de entender".

Revive el momento en el audio destacado.

la reacción de herrera al fichaje de broncano

Hace unos meses, cuando se hizo público el fichaje de Broncano por TVE, Carlos Herrera quiso pronunciarse también al respecto.

Aseguró que "imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista Broncano, si le conviene".

Herrera hablaba de que, con este fichaje, a Broncano se le señalaba. Y se preguntaba lo siguiente: "¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos?

Pues tendrá que defenderse de alguna manera. Vamos, yo... Supongo, no lo sé, yo no lo conozco. No sé por dónde anda, pero... Oiga, deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión, a los activistas de los viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado".

Por último, denunció que se trataba de "una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de la televisión. Y el dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo.

O sea, no ya solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna".