Los bulos de las vacunas covid: principal motivo que señalan los pediatras por el que no se vacuna a los niños

Desde hace días apenas se ven ya vacunódromos y casi ha desaparecido aquella imagen de la gente con el esparadrapo y la gasa en el hombre tan frecuente en los últimos meses. Tal vez sea por la gripalización del virus o quizás porque creas que ya no es necesario o incluso por simple dejadez.

Lo cierto es que la vacuna frente a la covid-19 cada vez parece un tema más lejano. Especialmente en los niños, donde se está produciendo un estancamiento en la vacunación. La Asociación de Pediatría ya ha advertido de la importancia de conseguir una gran cobertura en esta franja de edad para evitar la transmisión a población vulnerable. Son muchos los niños que se quedan con sus abuelos o con personas mayores mientras los padres trabajan, pero ¿esto es realmente seguro?

Solo 2 de cada 10 niños de 5 a 11 años tienen la pauta completa. Y a algunos de ellos puede que les haya pasado como a las niñas de Cristina que las vacunaron a principios del mes de enero y, como nos cuenta, “al mes vinieron del colegio con malestar y dolor de cabeza y dieron positivo en el test”.

Sus hijas son Elsa y Vera. Ambas tienen 6 años y han seguido a raja tabla las recomendaciones médicas. Se vacunaron, más tarde pillaron el bicho, y ahora se han puesto la segunda dosis porque desde Sanidad le recomendaron hacerlo.

No obstante, no todos los padres se comportan así. Muchos han decidido que a estas alturas no es necesaria una segunda dosis, o simplemente, se han olvidado del virus. Algo que se pone especialmente de manifiesto en los niños de 6 a 11 años. Solo el 50% tiene una dosis administrada. Esto es lo que está pasando en la vacunación infantil, pero ¿y en la general?

Lo cierto es que las redes sociales han provocado mucha desinformación entre la población. Y esto justamente es lo que piensa Marcela, una enfermera pediátrica de Motilleja, en Albacetem que dice que la gente está desinformada porque “muchas veces recurren a redes sociales o a sitios donde la información no está contrastada y hay que tomar decisiones”. Además, asegura que los padres “muchas veces esperan a ver qué les pasa a los niños cuando se han puesto la vacuna o cómo lo ven los padres para tomar cada uno sus propias decisiones”.