Blanca Suárez desvela en Herrera en COPE su gran secreto: "No era mi sueño"

La actriz Blanca Suárez ha pasado este miércoles por 'Herrera en COPE', donde ha compartido anécdotas de sus inicios en la actuación, su experiencia con la fama y detalles de su nueva película, La huella del mal. Además, ha desvelado su gran pasión por la gastronomía.

Blanca Suárez ha asegurado que su entrada en el mundo de la interpretación fue algo fortuito. "No era mi sueño de infancia ser actriz. Me apunté a una extraescolar de teatro porque mis amigos estaban allí y me parecía divertido", confesó. En sus primeros años, incluso consideró otras profesiones. "De pequeña dije que quería ser zoóloga", recordó con humor.

A pesar de ese inicio casual, su carrera despegó rápidamente. "Mi primera película la hice justo después de Selectividad. Había empezado la carrera de Comunicación Audiovisual, pero no la llegué a terminar", explicó. Sobre su debut en el cine con Escalofrío, Suárez se mostró nostálgica: "Fue brutal, una experiencia inolvidable. Mi madre tuvo que acompañarme al rodaje porque era menor de edad".

La actriz también recordó el impacto de la fama con su participación en El Internado, la serie que la catapultó a la popularidad. "Fue raro, no malo, pero raro. De repente, mi entorno también tuvo que adaptarse a ese cambio. No solo yo", destacó.

Sobre la presión mediática, Blanca confesó que la exposición a su vida privada ha sido un reto. "Entiendo que pueda interesar, pero hay momentos en los que hay que poner límites", aseguró. Aun así, reconoce que siempre ha intentado tratar a la prensa "con respeto y educación".

En cuanto a su nuevo proyecto cinematográfico, La huella del mal, la madrileña explicó la complejidad de su personaje, la inspectora Silvia Guzmán. "Tiene que resolver un caso que ya vivió en el pasado y que quedó sin resolver. Hay un tsunami emocional en su vida", detalló.

Blanca también reveló su método de trabajo a la hora de interpretar un papel. "Intento poner lo menos de mí en los personajes. Prefiero crearlos desde cero, con sus virtudes, defectos y pasado propio", comentó.

Más allá del cine y la televisión, Suárez no ocultó su pasión por la gastronomía. "Elijo mis viajes en función de dónde se come bien. En Madrid, la mejor tortilla de patata está en el Colísimo", afirmó.

Finalmente, la actriz habló de su inesperada experiencia en la música. "Nunca he cantado en público. Grabar una canción con Álvaro Tessa fue un reto porque me sigue dando mucho pudor", confesó entre risas.