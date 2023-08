Beatriz Mesa, en 'Herrera en COPE': ''En Níger el pueblo está respaldando los golpes de Estado''

Beatriz Mesa es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Grenoble Alpes, Francia (2017), con una tesis doctoral sobre “el rol transformador de los grupos armados secesionistas y yihadistas en actores del crimen organizado en el Sahel”.

‘’El Sahel es una zona con unos indicadores socioeconómicos muy bajos y una proyección demográfica muy alta. Es una zona muy rica en recursos naturales como el oro, que ha sido motivo de diversos enfrentamientos. También es una zona de mucha movilidad, el objeto del camello movía todo tipo de productos entre los diferentes países. Estos países hoy son países con fronteras pero antes no tenían frontera alguna: eran zonas territoriales vastísimas dedicadas al comercio y donde también una actividad económica fundamental era la ganadería y la agricultura, base económica de estas poblaciones. Antes el recurso clave era el oro, pero con el tiempo se ha descubierto el uranio, el gas, el petróleo y también se mueven productos ilícitos como son las drogas, las armas y actualmente el tráfico de personas’’.

Los conflictos en el Sahel tienen unos orígenes bastante antiguos. ‘'El conflicto se origina, la inestabilidad en el Sahel tiene un origen concreto y es el norte de Mali, que se conoce como Asaud. Ahí surgieron las rebeliones Tuareg que no solo fueron tuaregs, sino que también hubo árabes o songhais que de alguna manera se opusieron al estado de Mali porque reivindicaban un estado independiente: el estado de Azawad. Estas rebeliones ocurren desde la época precolonial hasta nuestros días y han sido una dinámica constante generadora de violencia hasta la crisis de 2012. Es ahí cuando nos llega a nosotros a España, a los medios de comunicacion, esa crisis tan importante de una nueva insurgencia touareg y árabe junto con una insurgencia secesionista yihadista’’.

A los motivOs económicos del conflicto se suma el componente étnico por la diversidad de tribus autóctonas y fundamentalistas islámicos llegados de Argelia. ‘’Los actores principales fueron los secesionistas, los que buscan la independencia del norte de Mali, a ellos se sumaron yihadistas que proceden de Argelia durante la guerra civil con el estado argelino. Esos yihadistas buscaron refugio en el norte de Mali y contaron con la condescendencia de las élites tribales del norte del país, el problema se sitúa cuando los yihadistas se fusionan con los secesionistas y lograron de alguna manera hacer un estado de facto en el norte. Ello ha desestabilizado toda la región y ha causado que Mali haya tenido que llamar a Francia buscando socorro para que interviniera porque la soberanía nacional de Mali ha sido violada por estos actores que tú llamas principales, que son estos secesionistas que son los verdaderos enemigos de la integridad territorial del país’’.

La zona es un polvorín de conflictos en los que ahora el tráfico de productos ilegales ha provocado conflictos entre diferentes grupos tribales ‘’Hay una lucha por el control territorial, porque controlando las rutas controlas todo el tráfico comercial de productos lícitos o ilícitos; productos criminales como la cocaína o el hachís de Marruecos. Se han producido una barbaridad de conflictos por el control de vehículos cargados hasta hasta arriba de cocaína y ahí ya se han producido conflictos interétnicos que no tienen nada que ver con la bandera de la yihad, con su referencial religioso o con la bandera del secesionismo y su referencial político. Detrás hay luchas de poder económico. En la lucha por esos recursos que se trafican de manera no ordinaria están las empresas y luego esos grupos que después donde pueden ponen el diente’’

Beatriz nos ha relatado lo sucedido concretamente en Níger, país donde recientemente acaba de ocurrir un golpe de estado: ‘’En esa frontera hay dos grupos, AL Qaeda y el Daesh, cada grupo lucha por esos puntos y están cometiendo todo tipo de actos violentos diariamente porque quieren controlar puntos de agua. No olvidemos que la importante sequía, fruto del cambio climático, es otro multiplicador de violencia en la actualidad. En Níger, en la región de Tillaberi, que es la zona oeste frontera con Mali y ahí se está produciendo una de las mayores violencias por parte de la comunidad Tel, un grupo armado. En medio de esa situación de inseguridad se llevan produciendo unas contestaciones populares brutales desde 2020 hasta ahora. La poblacion le está diciendo a Francia que no está contenta con la seguridad, porque a pesar de la presencia de Francia y de Naciones Unidas no entienden cómo es posible que después de 10 años de esa crisis que empezó en 2012 haya más grupos armados, más violencia, más secuestros, más crimen organizado y terrorismo politico. El pueblo está respaldando los golpes de estado. Hay un 90% de la población que le dice a Francia que está descontenta porque la violencia, el yihadismo y el secesionismo siguen creciendo’’.