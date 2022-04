Barbosa: "Feijóo parece que tiene clara cuál debe ser su estrategia"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este jueves 14 de abril de 2022.

Primer Jueves Santo sin restricciones por la pandemia. y encima ya mejora el tiempo. Así que, qué más se puede pedir. Vamos, que el día promete, ya sea usted de procesiones o de pasar estos días descansando cerca del mar o de la montaña. O de ambas cosas, que también los hay que son muy apañaos y encuentran tiempo para todo.

No queremos decirlo con la boca muy grande, porque luego nos podemos acordar en verano con la sequía y todo eso, pero la verdad es que, por lo menos esta semana teníamos ya ganas de quitarnos de encima esa amenaza constante de las lluvias. Porque si da penita ver al devoto que se queda sin ver a su Cristo o a su Virgen por culpa de la lluvia, también da un poco de reparo ver a ese pobre mesetario del interior, de Madrid por decir algo, que se ha ido a Valencia con toda la ilusión de ir a la playa, que, fíjense, de tanto que le gusta la playa a las zapatillas deportivas las llama playeras, que ya me dirá usted qué sentido tiene eso, porque que el sevillano a las deportivas les llame ‘los tenis’ todavía tiene un pase, pero ‘playeras’ no sé. Bueno, total, ese madrileño en playeras, mirando con resignación cómo cae la lluvia en la arena, mientras sujeta un paraguas o se le empapa el chubasquero, eso no es plato de buen gusto, si se tiene un poco de humanidad; y si encima pensamos en los hosteleros que estaban también perdiendo clientes estos últimos días, a cuenta del mal tiempo.

VIVE LA MADRUGÁ CON CARLOS HERRERA

Pero ya les digo, eso es lo que, precisamente, cambia a partir de hoy, salvo los últimos coletazos en el levante y Baleares, para alegría de todos. Incluido, Carlos Herrera que, con la buena previsión del tiempo, ya tiene clarísimos que sí, que, a partir de las doce, y hasta las ocho de la mañana, va a dirigir el programa especial de COPE sobre la Madrugá desde Sevilla, desde un lugar tan especial como es La Campana. El líder nos va a llevar de la mano por el misterio que transita del Jueves al Viernes Santo.

Bueno, lo mismo no son tantos, que es que el jefe es muy exagerao, pero nazarenos, haberlos los habrá. Y, encima, Herrera nos va a regalar una madrugada de buena radio, en el marco incomparable de la Semana Santa sevillana.