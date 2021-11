Aprendió a tocar la trompa en honor a su hija, una historia para concienciar sobre los accidentes de tráfico

Cada año, el tercer domingo de noviembre está dedicado a las víctimas de los accidentes de tráfico, otra forma de violencia que no cesa. Con motivo de esta conmemoración, José Luis Pulpeiro escribió la historia del trágico accidente que le costó la vida a su hija Almudena en el año 2002 y cómo, tanto él como su mujer, han conseguido, en parte, superar el sufrimiento que tan trágica pérdida les ha supuesto.

Almudena no murió en el acto sino a las horas por las graves heridas que le provocó el choque. Su pérdida era insoportable para sus padres, que buscaron por todos los medios encontrar una salida al dolor que les había provocado su pérdida. Almudena tocaba, desde pequeña la trompa y estudiaba el grado superior de Música. A José Luis se le ocurrió que, para hacerle un homenaje, terminaría lo que su hija había empezado.

Se matriculó en el Grado de Música en el conservatorio y tomó como instrumento -como no podía ser de otra forma- la trompa. Cinco años después se graduaba. Ahora, la música y en concreto, tocar la trompa "es mi escape" le contaba a Jon Uriarte en la última hora de "Herrera en COPE".

"Empecé de cero y lo cogí con muchas ganas porque me marqué el objetivo de terminar lo que ella había empezado; parte de lo que ella había empezado porque la carrera de Música continúa mucho más, pero me siento satisfecho porque me acuerdo de mi hija aunque no haga falta tocar la trompa para acordarme de ella porque nos acordamos de ella todos los días" dice con la voz entrecortada.

Almudena tuvo cuatro trompas desde pequeña, José Luis no la había tocado nunca hasta que decidió hacerla ese pequeño homenaje, "toco la trompa porque estábamos acostumbrados al sonido de este instrumento que ella tocaba, lo que más nos gusta es que ella va a estar siempre presente mientras mi salud me lo permita. Hay muchas veces que se me atascan las composiciones, hubo un par de ocasiones en las que estuve a punto de tirar la toalla, pero gracias a la ayuda de mi mujer he terminado el grado, ahora estoy muy agradecido a ella y a mí mismo".

El objetivo de contar su historia es para evitar que vuelva a suceder, “todas las iniciativas de concienciación son pocas para evitar que se pierdan vidas. Estaba de paseo con el perro y se me ocurrió contar la historia con las cuatro trompas que eran de ella. Lo que queremos es que sirva de concienciación para mucha gente. Con que le llegue la sensibilidad a 4 o 5 personas ya me siento satisfecho".