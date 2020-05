Antonio Tajani, en COPE: “Matar a la Unión Europea es matar a todos los europeos”

Antonio Tajani, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y expresidente del Parlamento Europeo defiende que “la Unión Europea es la mejor defensa para todos”.

Así lo ha manifestado en‘Herrera en COPE’ al hablar de un “momento muy difícil pero creo que al final se puede ganar este partido y defender la UE”.

Matar a la UE es matar a todos los europeos

Se pregunta Tajani “¿dónde vamos sin la UE?. Está China que está intentando comprar de todo, Rusia muy fuerte, India, Reino Unidos, Estados Unidos. ¿Qué hacemos divididos?.Matar a la Unión Europea es matar a todos los europeos”.

Por eso insiste en que “la UE es la mejor defensa para todos y hay que defender la unidad del a UE” y confía en que “hay que buscar una buena solución para los países del sur y vamos a ver qué pasa en enero, porque puede haber una segunda ronda del coronavirus, puede volver desde el sur, desde África, Lartinoamércia. Por eso es mejor trabajar ahora para defenderse”

En este sentido, el expresidente del Parlamento Europeo no cree que haya problemas en que tanto España como Italia puedan “acudir al fondo europeo de rescate, ayer ya dijo la Comisión que no hay condicionalidades y veremos a ver qué hace hoy el Eurogrupo”.

Y confía Tajani en que “al final los países del norte vana a comprender la situación, no es una responsabilidad de España, Italia o Grecia, es un problema de coronavirus. El coronavirus llega desde China, no es una responsabilidad financiera de España o Italia, no es que España e Italia gastan mal el dinero, es un problema de salud, hay muchos fallecidos en España, en Italia lo mismo en el Reino Unido, creo que al final si no matan a Europa aceptarán las propuestas de los países del sur”.

Por otro lado, ha hablado también de la situación en la que se encuentra en estos momentos su país, Italia “una situación muy complicada, mejor la situación de la salud, pero mal la situación económica porque están cerradas muchas pymes, no hay dinero, hay que poner más dinero en el mercado, el Gobierno no hace mucho, hay mucho retraso y hay que hacer más en favor de la agricultura, en favor de la industria y pymes”.

“No está muy claro el desconfinamiento en Italia, el lunes empezamos con algunas pymes, el 18 se hace control para ver las primeras iniciativas en favor de abrir las tiendas, pero creo que antes de junio no se va a hacer nada. Nadie lo sabe porque en algunas regiones del sur no hay problema, el desastre es el norte del país”, concluye Tajani.