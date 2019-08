Antonio Herráiz: “A los ofendiditos, no es la primera vez que el Rey se pronuncia ante el bloqueo político”

Muy buenos días, a las 8, las 7 en Canarias

Les saluda Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo que hace ‘Herrera en COPE’ que les va a acompañar hasta la una de la tarde. Llevamos ya dos horas del programa, pero si te incorporas en estos momentos tienes todavía rato para estar con nosotros, ya sabes que como todos los días del mes de agosto, a las 10 tomará el testigo Agustín Bravo.

La semana comienza con calor, temperaturas altas que van a llegar a los 40 grados en Córdoba y a los 39 en Granada. Especialmente caluroso va a ser el día también en otras zonas donde habitualmente no están tan acostumbrados como Zaragoza, Teruel o Lérida. Va a predominar el tiempo estable todo el país salvo en Galicia y en el área cantábrica, ahí tendrán esa combinación tan habitual con presencia de nubes y posibilidad de alguna lluvia de carácter débil, por ejemplo están acostumbrados, en San Sebastián. Por la tarde el panorama se irá despejando.

Pendientes a esta hora del incendio que amenaza el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el primer frente en la cara sur del Guadarrama en el puerto la Morcuera, centro de la Comunidad de Madrid, está estabilizado aunque preocupan los cambios de dirección del viento. El segundo foco que se iniciaba a las tres de la tarde en la Granja de San Ildefonso en la provincia de Segovia es el que más problemas está dando en este momentos a los servicios de extinción, lo confirmaba a las 7n en ‘Herrera en COPE’, Antonio Pérez Crespo que es Oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

En un lunes el que seguimos mirando a Estados Unidos, venimos de un fin de semana trágico donde dos tiroteos han dejado una larga lista de muertos. Los ataques se produjeron con apenas 13 horas de diferencia en dos puntos distantes del país, el primero tuvo lugar en El Paso que es una ciudad de casi de 700.000 habitantes al oeste del estado de Texas, está justo en la frontera con México, a nada de un paso de Ciudad Juárez. El 85% de la población son hispanos y este es un dato que el asesino conocía muy bien, lo tenía todo perfectamente estudiado. Primero, el lugar, un gran supermercado que un sábado por la mañana está repleto de gente porque precisamente es un destino habitual de gente que cruza desde Ciudad Juárez, en ese momento el asesino entro con un rifle de asalto militar un AK-47 y comenzó a disparar forma indiscriminada.

El resultado que dejó este primer tiroteo es de 20 muertos y 26 heridos, entre los asesinados hay un niño de dos años, un anciano de 82 años y al menos diete ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra una menor de diez años. El autor se llama Patrick Crusius, un joven de 21 años que vivía con sus abuelos en un suburbio de Dallas, donde mayoritariamente reside gente de raza blanca, de hecho recorrido en coche los más de 1000 km que separan Dallas de la ciudad del Paso, nada más cometer el crimen se entregó a la policía. Ahora la clave es un manifiesto que fue publicado minutos antes del crimen, ahí se centra la investigación de la policía para poder determinar el origen y también la naturaleza de este tiroteo. En ese texto, que ya decimos se atribuye al joven que entró en el supermercado del Paso se hace un alegato racista, habla de una invasión hispana en Texas y repite la idea de que se está reemplazando a la gente de raza blanca por extranjeros.

Las autoridades de Texas han avanzado que buscarán la pena capital para el autor de esta matanza, y hay que recordar que Texas es uno de los estados norteamericanos que cuenta precisamente con la pena de muerte, por lo que la sentencia podría conllevar la ejecución del acusado.

Esto ocurría en la ciudad fronteriza del Paso, en Texas, apenas 12 o 13 horas después en el estado Ohio en la ciudad de Dayton otro hombre irrumpía con disparos en una zona comercial. Y el resultado otra matanza: 9 muertos y 27 heridos en apenas un minuto de ataque. En la zona había agentes patrullando que consiguieron abatir al criminal pero en menos de un minuto dejaba nueve muertos, había miles de personas disfrutando de la noche y si no le neutralizan de forma inmediata, la tragedia habría sido mucho mayor. La policía de Dayton tiene identificado al autor, pero como decimos, fue abatido, se trata de un joven un joven blanco de 24 años de nombre Connor Betts, carecía de antecedentes y la hermana del atacante también fue encontrada muerta a tiros junto a su novio en un vehículo. El coche estaba aparcado en las inmediaciones del bar donde Connor Betts dejó un auténtico reguero de sangre.

En Estados Unidos todas las banderas del país van a permanecer a media asta hasta el jueves 8 de agosto. El presidente Trump decía esta noche que EE.UU. quiere a todos sus ciudadanos y que el odio no tiene cabida en sus fronteras. En las últimas horas se ha repetido ese clásico que escuchamos cada vez que hay una matanza en Estados Unidos, se reabre el debate sobre las armas y es un debate relativo, especialmente allí, en el país donde se han producido estas matanzas. Porque marzo del año pasado, por ejemplo, 17 personas fueron asesinadas en un instituto de Florida, días después se convocaron manifestaciones que fueron multitudinarias y en las que miles de personas pidieron precisamente eso, un control sobre las armas. De esto ha pasado casi año y medio y ¿qué se ha movido?, pues prácticamente nada. Es una situación que está unida la cultura de los americanos y que es un derecho que recoge la propia Constitución, equiparado este derecho a cualquier otro como puede ser la libertad de expresión.

Esto es lo que nos llega desde Estados Unidos en un día en el que en España, Pedro Sánchez va a seguir de reuniones. ¿Para qué?, pues ya lo saben para tratar de presionar a Podemos que no está muy por la labor. Hoy se reúne, primero con ecologistas, después con los nacionalistas de Compromís. No tenemos ninguna duda de que los nacionalistas de izquierdas cuya cabeza más visible es Mónica Oltra, van a bendecir que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo para que Sánchez siga en Moncloa. El diputado Baldoví, de Compromís, se abstuvo en la investidura fallida, así que hoy Sánchez tratará de que se decante por el ‘sí’; pero por mucho que se reúna con afines así no se llega a la suma definitiva, no se llega a acuerdos. Y la imagen tampoco queda más limpia por eso.

Mientras el presidente en funciones va de reunión en reunión, el Rey Felipe VI se decantaba por una salida ante bloqueo que sufre España después de la investidura fallida.

“Una solución antes de ir a unas elecciones”, hoy se habla de pronunciamiento extraordinario de Felipe VI pero no, no es así, no es la primera vez que el Rey interviene de forma similar ante una situación de bloqueo. Ya lo hizo en 2016 cuando Mariano Rajoy fracasó en su primer intento de investidura entonces Felipe VI abogó por un entendimiento, también lo hace ahora, lo digo por algunos ofendiditos con la implicación del Rey ante el bloqueo político.

Y hoy nos vamos a detener en Bilbao, hay novedades en la investigación de una nueva violación en grupo en la capital vasca. Cuatro de los arrestados el viernes por violar a una joven han pasado la noche en libertad, saliendo de los juzgados entre risitas, desafiando incluso a los periodistas que estaban alrededor de los juzgados. Tienen obligación de presentarse todos los días en dependencias judiciales y habrá que comprobar si lo cumplen. Hoy mismo está esa oportunidad para ver si lo cumplen. De los seis detenidos el viernes estos cuatro están en libertad y otros dos han ingresado en la cárcel de Basauri en Vizcaya, como dato, como información, vaya a por delante que todos, los seis son magrebíes. Sobra insistir en los detalles de la violación que les venimos contando a lo largo de este fin de semana, cuando terminaron de vejar a la chica para consumar el desprecio, para consumar la agresión, le lanzaron 17 €; sabían bien lo que estaban haciendo y el daño que estaban cometiendo. Decía como dato que los seis detenidos, de los que cuatro están en libertad son magrebíes, según fuentes de la investigación consultadas por COPE serían argelinos, y no decir su origen no es demonizar a nadie. Un violador es un violador, al mismo nivel, venga de donde venga.

Pero al igual que tras la detención de la manada de los Sanfermines de Pamplona se especificó que eran de Sevilla, o que lo -decíamos antes en este arranque de ‘Herrera en COPE’- que uno de los criminales de la matanza de Estados Unidos es un supremacista blanco, no pasa nada es un dato, se sitúa en el mismo de la plano de la información y de la noticia que los detenidos en Bilbao son magrebíes. Si ya sé que hay colectivos que se sacan de la manga eso de que especificar la nacionalidad o el origen es de racistas, pero quizá son los mismos que se echan a la calle cuando conocimos lo de Pamplona y ahora no se les escucha, o al menos con tanta fuerza con hecho tan denunciables como es la violación en grupo, una nueva violación en grupo en Bilbao.