Ana Pastor, en COPE tras dar positivo por coronavirus: "No recibo visitas en casa. Me dedico a leer"

En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", Ana Pastor ha confirmado que se encuentra bien y que en estos momentos está "asintomática". La expresidenta del Congreso ha contado cuándo empezó a sentirse mal. "El sábado por la tarde volviendo de Málaga, que fui a un acto de mujeres, estuve perfectamente. Luego cogí un avión porque me venía para Vigo. Y ahí es cuando empecé a encontrarme mal. Tuve un proceso de dos días de fiebre alta y dolor de cabeza. Luego ha ido todo muy bien. He seguido las recomendaciones de mis colegas y me he quedado en en mi casa", ha contado.

Pastor asegura que desde el primer momento, aun sin tener el diagnóstico, ha seguido las recomendaciones de los servicios sanitarios. "No viene nadie a verme a casa. Me estoy dedicando a la lectura", ha contado. Además, ha alabado el sistema sanitario español y ha pedido a la población que siga las recomendaciones médicas. "Tenemos que trabajar con absoluta lealtad. Es un problema de salud pública mundial", ha dicho.

La dirigente del PP cree que este tipo de crisis hacen que el sistema sanitario "se fortalezca". "Nuestros 'colegas' están viviendo un momento de presión existencial brutal. Lo están haciendo con un sacrificio tremendo. Sólo pido que, aunque no haya dinero para otras cosas, todos los recursos vayan las CC.AA. para que tengan material y puedan contratar más profesionales... Lo más importante de la vida es la salud", ha pedido.

Por último, al igual que Pablo Casado ayer en COPE, ha apelado al discurso de unidad pero ha subrayado que tienen que haber "lealtad entre todas las instituciones para financiar la demanda tan impresionante que están teniendo los servicios públicos".