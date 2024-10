Álvaro Morata desvela qué jugador le convenció para gritar el "Gibraltar español" tras ganar la Eurocopa

El delantero madrileño, Álvaro Morata, ha comentado este jueves en La Linterna uno de los momentos virales que tuvieron lugar durante la celebración de la Eurocopa que ganó la Selección de Fútbol este verano. Se trata del momento en el que el propio capitán de 'la Roja' y el futbolista del Manchester City, Rodri Hernández, gritaron 'Gibraltar español', lo que les costó a ambos un partido de sanción por parte de la UEFA.

El organismo que dirige el fútbol europeo consideró que los gritos de los jugadores violaban “las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones no deportivas y por desacreditar al deporte del fútbol”. En cualquier caso, el momento rápidamente se hizo viral en redes sociales y muchos fueron los que celebraron el momento improvisado, aunque no así la Asociación de Fútbol de Gibraltar (FA), que presentó una queja oficial, calificándolo como “extremadamente provocativa e insultante”.

Morata, sobre su 'Gibraltar español'

En un momento de la entrevista de Alberto Herrera ha recordado con Morata los momentos más adrenalínicos de la Eurocopa narrados por Manolo Lama y Paco González en Tiempo de Juego. Unos sonidos que iban acompañados de los cánticos del propio Morata durante la celebración que tuvo lugar junto a la fuente de Cibeles, en Madrid. “¿Qué sientes después de escuchar esto?”, le preguntaba el comunicador de COPE al capitán de la Selección, que reconocía haberlo visto “más de 200 veces”.

Morata y su reflexión sobre sus hijos

“Me da un poco de vergüenza porque pegaba unos chillidos, no me escuchaba yo a mí mismo, se escuchaba para el otro lado, pero bueno, creo que fue divertido y también mucha gente no se esperaba que pudiera hacer eso”, comentaba Morata, haciendo alusión a los comentarios que recibe en ocasiones sobre que puede parecer introvertido a ojos de los aficionados.

En ese momento se ha referido directamente al famoso “Gibraltar español” que le costó un partido de sanción de la UEFA y confirmaba que la idea salió del otro castigado, Rodri Hernández. “No tenía escrito ningún papel, nada, de hecho me costó un partido de sanción por hacer el canelo, Rodri que me calentaba todo el rato con eso, pero bueno, al final es lo que te digo, todo fue como una peli”.

Fran Valiño Alberto Herrera y Álvaro Morata

Además, desvela el futbolista que, desde ocho meses antes del torneo ya llamaba a sus compañeros de la Selección y cuando jugaba en contra de ellos les decía “vamos a ganar la Eurocopa”. “Vamos a ganar la Eurocopa, y así lo hicimos, por eso a mí me cambió la vida”, reconoce emocionado el ariete del AC Milan que, confiesa, esta ha sido realmente una Eurocopa que, aunque “no tendría por qué cambiarte la vida”, Morata asegura que a él sí que le ha hecho “feliz”.

pÍLDORAS DE SALUD MENTAL

La salud mental es un problema que afecta a un gran número de personas. De hecho, uno de cada cuatro españoles asegura haber sufrido depresión, estrés o ansiedad en los últimos años.

Por eso, hace unos meses COPE estrenaba 'La celda del silencio', un podcast original compuesto por cinco episodios. Todos ellos píldoras de salud mental de la mano del doctor Gaona, que buscan arrojar luz sobre temas clave como la autoestima, la depresión, el alcohol, las relaciones tóxicas y la resiliencia.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST ORIGINAL DE COPE.