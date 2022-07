Alfonso Rueda, en "Herrera en COPE": "Espero que Sánchez sea realista y no diga que todo va bien"

Alfonso Rueda es uno de los tres presidentes autonómicos junto con el andaluz, Moreno Bonilla, y el castellano-leonés, Fernández Mañueco, que este jueves han sido recibidos en Moncloa por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Un encuentro del que el presidente de la Xunta volvía a Galicia relativamente contento pese a no conseguir "un botín" como el Gobierno catalán, pero al menos con algún compromiso de Sánchez para solucionar la lista de necesidades que tiene su comunidad, "no vuelvo con todo lo que me hubiera gustado, pero no vuelvo con las manos vacías, y vuelvo con cierto optimismo y con el convencimiento de que habrá que estar muy vigilante porque se dice 'ya lo veré, te iré contando'".

Esa vigilancia será estricta sobre los fondos europeos next generation, "transmití la necesidad de los proyectos que se tienen que acoger a los fondos europeos y se necesita saber si van a tener esas ayudas o no, como el de una fábrica textil que va a dar trabajo a mil personas o el sector del automóvil tan fundamental en Galicia y parece que va a haber avances", reconoce el presidente de la Xunta.

La reunión con los presidentes del PP se producía dos días después de la mesa bilateral entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. Un trato de favor hacia el Gobierno catalán no bien visto por el resto de presidentes autonómicos como el gallego. Alfonso Rueda apostaba en "Herrera en COPE" por abordar de una vez por todas el actual modelo de financiación autonómica "hay que empezar por sentarnos y empezar a discutirlo porque mientras digamos que es tan difícil y tenemos tantos puntos de vista diferentes que es mejor ni plantearlo, así no vamos a ninguna parte jamás. Habrá que sentarse y sentarse en serio y no hacer reuniones bilaterales como la de Cataluña, esto o nos lo planteamos entre todos desde el principio sin hablar entre el Gobierno y cada comunidad autónoma por separado, por ello lo de Cataluña crea tanto recelo, porque así no conseguiremos nada. Habrá que sentarnos todos y todos sabemos que hay cosas en las que habrá que ceder por el interés general y comencemos a hacerlo ya de una vez"

Incendios: No se puede echar la culpa solo al cambio climático

También se requiere una política común o una conexión entre comunidades en el caso de los incendios, algo que ha quedado en evidencia este verano con los devastadores fuegos que incluso han pasado de una comunidad a otra. En Galicia, este último mes se han quemado 30.000 hectáreas. Para Alfonso Rueda hay cosas que se están haciendo mal. "En Galicia hemos aprendido durante años que hay cosas que hay que ir corrigiendo, no todo es por el cambio climático, alguno de los incendios que han ocurrido este año en Galicia se han debido a rayos en una tormenta que no habíamos visto nunca, pero eso no quiere decir que no haya que limpiar el monte durante el invierno. No se puede echar la culpa solo al cambio climático. El monte hay que cuidarlo y hay que cuidarlo durante el invierno y hay muchas cosas que mejorar".

Sobre la cohesión entre comunidades entre sí y con la administración central, el presidente de Galicia apunta que “cada comunidad tiene mucho que hacer y luego coordinarnos entre todos. No es lo que dice la ministra de Defensa sobre la UME. Es un problema general a la hora de prevenir, de apagarlos y a la hora de ayudar a los que se han quedado sin casa. Es una cuestión de cada comunidad autónoma, pero también es una cuestión del Estado".

"Espero que Sánchez sea realista en su balance del curso"

"Espero que el presidente Sánchez en su balance sea realista y que no diga que todo va bien y que hay que estar de brazos cruzados y que hay que seguir tirando de la deuda y que no pasa nada. Sí pasan cosas, vienen meses muy complicados, el balance va a ser triunfalista porque es el estilo del señor Sánchez, pero espero que sea realista y que diga que va a tomar medidas. En Galicia lo vamos a hacer y si el Gobierno central no lo hace, poco favor general nos estaría haciendo", ha concluido el presidente gallego.