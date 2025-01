De Aldama teme por su vida después de que el gabinete de Marlaska filtrara su colaboración contra el yihadismo: "Lo hacían en el País Vasco"

El empresario Víctor de Aldama ha concedido, este miércoles, una segunda entrevista a Carlos Herrera. El denominado como 'nexo corruptor' de la trama Koldo ha explicado en 'Herrera en COPE' a qué se debe su enfado con el ministerio del Interior y ha denunciado una filtración de secretos por parte del gabinete de Marlaska.

En primer lugar, se ha referido a la prohibición del uso de la medalla que le concedió la Guardia Civil: "Ellos me mandan una notificación o un decreto, llamémoslo así, en el que, como no pueden retirarme la medalla, me prohíben el uso de tal.

Para prohibirme el uso de la medalla se basan en recortes de periódicos, casualmente solamente los del tema de hidrocarburos, no hablan nada de Koldo, no hablan nada de mascarillas, no hablan nada de Ábalos, algo que me parece de una hipocresía total, porque justamente es la ley que el presidente Sánchez está intentando aprobar para el tema de su mujer.

Entonces que a mí me intenten quitar el uso de la medalla con lo mismo que el presidente está presentando para que a su mujer no se la acuse, me parece una hipocresía total".

Víctor de Aldama en 'Herrera en COPE'

Revelación DE SECRETOS DE estado Y UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

En segundo lugar, Aldama se ha referido a un asunto que ha catalogado como "lo más grave" que ha dicho durante la entrevista.

"Sé además, perfectamente, que la UCO no lo ha filtrado y que ha sido una filtración directamente desde el gabinete del señor Marlaska, propuesto por el señor Sánchez, en la revelación de un secreto de Estado.

Como es lo que sacaron el otro día en un medio diciendo que yo contrataba posibles yihadistas para que la Guardia Civil los tuviera controlados, eso estamos hablando de revelar secretos de Estado y estamos hablando de un tema de seguridad nacional, sin mencionar que este medio justamente ha hecho lo que en antaño hacía el medio del País Vasco cuando ponía empresarios en la diana en el periódico".

Tras estas palabras, ha confesado temer por su vida y ha señalado directamente al presidente del Gobierno: "Por lo tanto, y en este momento quiero denunciar que si a mí me pasa algo que sería lo más fácil para el gobierno que una célula yihadista se adjudique el atentado contra mi persona, el señor Sánchez y el señor Marlaska serán cómplices de asesinato.

Y lo digo así de claro, cómplices de asesinato, porque han sido ellos quienes han filtrado esto a este medio. Y me consta que ha sido el gabinete del ministro Marlaska.

Que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero ya están demostrando lo que son, que son una mafia y que este señor ya no tiene ningún tipo de escrúpulo y cuando me refiero a este señor, me refiero al señor Sánchez".