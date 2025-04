La crítica de Manolo Oliveros al Barcelona por su partido ante el Inter de Milán: "Para los marcianos"

El Barcelona logró sacar un empate a tres ante el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions League. Los azulgranas se marcharon muy contentos del resultado porque los interistas se colocaron 0-2 en la primera parte, pero una exhibición de Lamine Yamal con un golazo incluído hizo que los de Flick empataran a dos. Dumfries, el mejor de los interistas, volvía a poner por delante a los italianos y Raphinha marcaba el definitivo 3-3.

El Inter sorprendió a los 30 segundos con una llegada de Dumfries que aprovechaba Thuram para marcar de tacón el 0-1. El holandés se convertía en el héroe después de marcar el 0-2 de media chilena a la salida de un córner. Pero el Barcelona demostró que este año no le importa tener que remontar y Lamine Yamal metió a su equipo en el partido, con una jugada personal espectacular para hacer el 1-2.

EFE Los jugadores del Inter celebran el 0-1 de Thuram contra el Barcelona.

Ante del descanso, un centro de Pedri lo cabeceaba Raphinha al segundo palo y dejaba la pelota para que Ferran empatara llegando desde atrás. La mala noticia de la primera parte fue la lesión de Koundé.

La segunda parte fue más tranquila y el Inter lograba ponerse por delante con otro gol de Dumfries a la salida de un córner. Pero Raphinha respondía rápido con un gran disparo desde la frontal que tocaba en el larguero, golpeaba en Sommer y la pelota se metía en el fondo de la portería para dejar el 3-3 con el que acabó el partido.

EFE BARCELONA, 30/04/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) anota el primer gol del equipo durante el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que disputan hoy miércoles FC Barcelona e Inter en el estadio Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE / Alberto Estevez.

la crítica de manolo oliveros al barcelona

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, fue muy crítico con el equipo de Hansi Flick después de haber encajado tres goles ante el Inter de Milán: "Partidazo, sí, es verdad, partidazo. 3 a 3 es un partidazo en una semifinal de la Copa de Europa. Pero es partidazo para los marcianos o para los neutrales. Para mí no, para mí el Barça ha tenido que ir a remolque y una vez más. Y Rafinha se ha quejado, ha dicho que es inaceptable que en nuestra casa nos marquen tres goles. ¿Por qué? Porque ha llegado tres veces a la Puerta del Inter de Milán. Es verdad que ha tenido la decisión de Hansi Flick de colocar a Szczesny, seguir en la Champions y no a Ter Stegen. Esa es una razón y después, que han defendido mal. Tres veces ha llegado el Inter, tres goles. Partidazo porque Yamal ha estado sensacional, el mejor, seguramente su mejor partido. Raphinha ha estado sensacional, pero eso no basta, hay que ganar. Ha de ser un partidazo, pero ganando. Y si estás a remolque de que no estás defendiendo bien, será un partidazo, pero no para los seguidores del Barça".