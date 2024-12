Un agricultor de Toledo va al campo a trabajar y se queda de piedra por lo que ve desde el tractor, entre lo mejor del año

Con las fechas especiales que estamos viviendo (en plena Navidad) queremos recordar contenidos que nos han dibujado una sonrisa, o bien que nos han sorprendido, de 'Herrera en COPE'.

En este caso, recogemos el tema del día que proponíamos, un día concreto, a nuestros fósforos.

Les preguntábamos: ¿cuál es su unpopular opinion? (*la unpopular opinion es aquella opinión, valga la redundancia, que no suele ser la comúnmente aceptada)

El testimonio de un 'fósforo' de Toledo nos llamaba especialmente la atención. Narraba lo que le ocurría en su trabajo. Es agricultor y se llama Luis. Aseguraba que le había pasado algo muy curioso. "Estaba levantando una polvareda exagerada, arando, y se han presentado los bomberos. Estoy cerca de la carretera de Toledo, algún descerebrado ha pensado que era un incendio y aquí estaban. Creyendo que era humo. Como lo digo".

Más allá de eso, quería dar su opinión impopular. Dice que es taurino. Y le gusta el flamenco. Aunque no puede ni con José Tomás ni con Camarón.

Por otra parte, Ana María indicaba que no le gustan los perros. "Me gusta verlos, hay algunos preciosos. Pero estas personas que van por la calle con el perro sin cadena. Se me acerca. Hacen sus necesidades. No lo recogen. Vamos, por favor. En mi calle hay días que hay hasta 3 cacas de perro", relata en 'Herrera en COPE'.

Juan cree que el veraneo debería ser en invierno. No en verano. "No le veo mucho sentido. Lo cogería desde diciembre. Además que son días que están hechos para estar en familia. Es que mi verano ha sido muy caluroso. Me lo paso muy bien. Pero me lo paso mejor en invierno, con el fresco".

"EL VERANO ESTÁ SOBREVALORADO", indicaba una 'fósfora'

También charlábamos con Charo. Una 'fósfora' que también prefiere el invierno. "El verano está sobrevalorado. No odio la playa, pero casi. El calor que hace en esa sombrilla todo el día. No me gusta nada".

La Playa de San Lorenzo durante un día de sol este verano

Inmediatamente después, saludábamos a Francisco. Decía que cuando la Selección presenta la Copa a la ciudad... no entiende por qué los futbolistas van en autobús descapotable "y yo no veo ni una fábrica de autobuses descapotable. Eso me cabrea".

TE PUEDE INTERESAR Entra a pedir una hamburguesa en un conocido restaurante de comida rápida de Madrid y no da crédito a la escena que vive: "Fuera"

Por último, intervenía Juan Carlos en 'Herrera en COPE'. Este 'fósforo' tenía mil manías. "Hay que mirar siempre que la taza del WC quede limpie para cuando pase el siguiente. Yo tengo un trastorno obsesivo-compulsivo. Odio las redes y solamente leo el libro físico. A mí me gusta también que la ropa se cuelgue en cuerdas para secarse. No puedo con las secadoras".