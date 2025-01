La actriz que dejó Valencia por Nueva York, rodó la primera película sonora y se llevó a la tumba si mató a un hombre

Concha Piquer, la inmortal voz de la copla, sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de la cultura española. Sin embargo, detrás de su brillante carrera y su leyenda como cantante, se esconde un enigma que, a día de hoy, sigue intrigando a quienes se acercan a su historia. ¿Quién era realmente Concha Piquer? ¿Qué ocurrió aquella noche en Nueva York que llevó a la cantante a vivir una experiencia que marcaría su vida para siempre? La historiadora Ana Velasco ha desentrañado una de las mayores incógnitas de su biografía en una reciente intervención en Herrera en COPE.

En una conversación amena, Sofía Buera no pudo evitar la curiosidad: "Oye, me tienes que contar, antes de terminar esto, cómo que Concha Piquer mató a un hombre y rodó la primera película sonora". Y es que, aunque la cantante de coplas es más conocida por su inconfundible voz, su vida estuvo llena de episodios inesperados y hasta misteriosos que, durante mucho tiempo, han quedado relegados al olvido.

Concha Piquer, nacida en Valencia, pasó sus primeros años en un entorno modesto, donde la necesidad la empujó a cantar para ayudar a su familia. Desde joven, la cantante se distinguió por su talento, pero el éxito no llegó fácilmente. Fue el maestro Manuel Penella quien la descubrió en un teatro de la ciudad y le ofreció la oportunidad de abandonar su tierra natal para embarcarse en una carrera internacional. Juntos, se trasladaron a Nueva York, donde Concha Piquer se convertiría en cupletista, un género musical muy popular en aquellos años.

Concha Piquer

La historia de la cantante en la ciudad estadounidense es fascinante. Durante su estancia en Nueva York, Piquer no solo conquistó los escenarios de Broadway y otros teatros, sino que también dejó su huella en la historia del cine. En 1923, participó en un cortometraje sonoro titulado From Far Seville, filmado por Lee De Forest, que experimentaba con su sistema de sonido sincronizado Phonofilm. Este cortometraje, aunque se consideró erróneamente la primera película sonora de la historia, marcó un hito en el incipiente cine sonoro.

El enigma de la muerte

Sin embargo, el episodio más oscuro de la vida de Concha Piquer ocurrió en Nueva York, durante los días de la ley seca. La ciudad estaba plagada de mafiosos y personajes oscuros, muchos de los cuales frecuentaban los teatros y cafés cantantes en los que la cantante actuaba. Según relata Ana Velasco, durante una noche en su apartamento, un hombre conocido por Concha, aparentemente con intenciones amistosas, intentó propasarse con ella. En medio del forcejeo, algo sucedió, y al día siguiente el hombre apareció muerto. ¿Quién lo mató? ¿Fue Concha Piquer, o fueron los mafiosos a quienes conocía del teatro quienes tomaron cartas en el asunto?

La propia Piquer, en sus últimos años, nunca aclaró este episodio. Sin embargo, según Velasco, la cantante estaba aterrada por las consecuencias y, temerosa de perder su medio de vida, acudió a los mafiosos en busca de ayuda. "No te preocupes, mujer, que te lo solucionamos", le dijeron. Al día siguiente, el hombre ya estaba muerto, y nunca se supo con certeza qué ocurrió esa noche.

La carrera de Concha Piquer siguió su curso, y la cantante continuó siendo una de las grandes figuras del entretenimiento español, tanto en el teatro como en el cine. Sin embargo, su paso por la historia del cine sonoro y este episodio oscuro de su vida se suman a la complejidad de su figura, una mujer que, además de su talento artístico, estuvo marcada por el misterio y la incertidumbre.

Concha Piquer

La historiadora Ana Velasco, en su intervención en Herrera en COPE, también repasó cómo el cine, con el paso de los años, terminó desbancando a las variedades y el teatro, y cómo aquellos espectáculos en vivo fueron reemplazados por las nuevas formas de entretenimiento masivo. En la actualidad, las galas de televisión y las representaciones más tradicionales han quedado relegadas a un segundo plano, aunque, como subraya Velasco, el legado de aquellas primeras películas sonoras sigue vivo.