Ana Hernández está en el top 10 de mejores profesores del mundo por su particular manera de enseñar: "Los alumnos estaban asustados, pero logramos que fueran viniendo a clase"

Ana Hernández, profesora del IES Julio Verne de Leganés (Madrid), ha logrado ser una de las diez finalistas del Global Teacher Prize, considerado el 'Nobel' de la enseñanza. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera y María José Navarro, ha explicado cómo su innovador proyecto de 'codocencia' ha transformado la manera de aprender. Este método consiste en juntar a varios profesores de distintas materias para dar clase a la vez a unos 80 alumnos en un mismo espacio.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA La primera española en el top 10 de mejores profesores, por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

El origen: una pared demasiado fina

La idea surgió hace nueve años por una casualidad y una gran preocupación: el creciente absentismo de los alumnos de cuarto de la ESO que ponía en riesgo su titulación. Un día, mientras ella explicaba a Goya, escuchó a su compañera de Historia hablando del Paseo del Prado en el aula contigua, pues "nuestros tabiques son muy finitos".

Al sonar el timbre, le propuso unir las clases y el experimento funcionó, logrando que los alumnos regresaran a las aulas. Aquello fue el germen de un proyecto que no ha dejado de crecer. "He hecho lo que siempre me dijeron que no se podía hacer y han pasado un montón de cosas buenas", afirma la docente.

Conectar para aprender

El método usa la historia como eje para demostrar que todo está conectado, rompiendo las barreras de las asignaturas. Así, los alumnos entienden que la Revolución Industrial y sus barcos de vapor permitieron la llegada a España de Rubén Darío y el Modernismo, o que Picasso pintó el

El proyecto ha logrado que alumnos con un gran historial de absentismo no solo vuelvan a clase, sino que encuentren un espacio para el éxito. Para muchos con "un historial de fracaso muy grande", su "primera experiencia de éxito está siendo ahora con casi 16 años", explica Hernández.

EFE Jóvenes realizando un examen

Un éxito avalado por las cifras

Los resultados respaldan el método de forma contundente. El IES Julio Verne ha alcanzado el 98% de titulación en la ESO y el absentismo ha caído en picado, mientras que los incidentes disciplinarios se han desplomado de 125 a solo 19 por trimestre, creando un potente "sentimiento de pertenencia".

Hernández también subraya el beneficio para el profesorado, que rompe con la soledad del aula y colabora como un único equipo. "¿En qué empresa tienes filósofos, escritoras, ingenieras, químicos, artistas? Con tamaño ejército, ¿cómo no vas a ganar batallas?", reflexiona.

La nominación al premio fue una iniciativa de sus propios alumnos de primero de la ESO, lo que la animó a presentarse a la edición internacional. Aunque no logró el premio final, para Hernández es "un orgullo y una gran responsabilidad" haber sido la primera española en el 'top 10', demostrando el potencial de la enseñanza pública.