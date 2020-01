Pedro Martín desvela los secretos del adolescente Paco González

Esta semana nos visita Pedro Martín, el coco de las estadísticas en ‘Tiempo de Juego’, el apuntador gruñón de la clasificación de los árbitros según sus actuaciones, el hombre que susurraba a los Carballos. De un tiempo esta parte se desdobló. Ahora tiene una doble personalidad porque dentro de sí ha nacido el gran Greto, “Greto Martin”.

A ese nos interesaba conocer más, a su otro yo, a ese gurú del futbol clásico, a ese ser anti VAR, para que nos explicase las líneas maestras de su discurso fundamental, el hilo argumental de su razonamiento puro, ese que arrastra a gran parte de la audiencia que cada fin de semana se engancha al deporte en la Cadena COPE.

Currante incansable, mete datos en su ordenador como Messi goles. No para. Pegado a su ordenador todo el día, tiene un ojo en las hemerotecas y el otro viendo fútbol, fútbol y más fútbol.

Periodista de vocación, pasó por varias redacciones de periódicos hasta que un día él mismo hizo una oferta a Paco González, y no al revés, que Paquito no dudó en aceptar. Hasta hoy. Un Paco González con el que hizo BUP y COU en los Salesianos de Atocha, en Madrid. Entre los dos revolucionaron el colegio. Escucharéis el porqué en esta entrevista. ¿Quién de los dos tenía más éxito con las chicas? ¿Quién de los dos zurraba más jugando al fútbol? No os lo podéis perder este pasaje. Vaya dos.

“Greto” saca a la luz todo lo que aún no se ha contado. Lo que no se sabe. El origen de sus desencuentros con Fouto a cuenta del arbitraje, sus peleas con Lama, sus enfados con el mundo. Todo aderezado con sus mejores cortes, montajes… Un rato de radio que no os podéis perder.

Este fin de semana con nosotros, Pedro “Greto” Martin.