Las grandes confesiones de Paco González sobre su carrera profesional con el Grupo Risa

Esta semana arrancamos el programa con un invitado de excepción: Paco González. Si hace unas semanas vino Pepe Domingo Castaño, ahora le tocaba a él.

Hacemos un repaso de toda su carrera. Toda su vida profesional ligada a la SER, hasta que en 2010 llegó a la Cadena COPE. Le preguntamos por sus comienzos, quién y cuándo le ofreció hacer el ‘Carrusel’ o cómo se enfrentó a ese reto.

Hoy dirigiendo ‘Tiempo de Juego’, importó a COPE un sonido propio, único, inconfundible, líder. Pero hasta lograr esta seña de identidad tuvo que comenzar de cero. Buscó narradores, inalámbricos, comentaristas… para lograr y mantener un producto ganador. Hoy conocemos todo ese proceso que comenzó allá por en año 92.

Paco es un líder natural. No solo porque lo digan los estudios de audiencia. Es líder fuera y dentro. Si lo escuchas te das cuenta de que es así. Un tío con un ojo clínico impresionante para la radio. Es talentoso, accesible, humilde, empático, que siempre va de frente. Y con su mesa en la redacción. Huye de un despacho. Se rodea de los suyos permanentemente. Hace piña. Y como jefe, exigente. Una cosa no quita la otra. Es un perfecto equilibrio. Un equilibrio con el que ha conseguido crear no solo un gran equipo sino una gran familia.

Siempre busca hacer el programa que le gusta, con el que se siente cómodo, cosa que gusta los oyentes a la luz de los resultados. Amante del deporte y del fútbol en particular, es capaz de entretenerse con cualquier partido. No ha de ser un Madrid – Barça, precisamente. Puede ser perfectamente un Sant Andreu – Socuéyamos, ejemplo escrito con todo respeto.

Dentro de ese repaso a su trayectoria, nos detenemos en ese punto de inflexión que supuso su fichaje por la COPE. Nos contará cosas que aún no sabíamos. Más detalles de aquella época, que fueron el comienzo de un proyecto a largo plazo que se ha reafirmado hace pocos días con la renovación por otros cinco años más aquí en COPE.

Con varios mundiales y Eurocopas a sus espaldas, comparte con nosotros anécdotas que algún día creemos pondrá en negro sobre blanco en un libro de memorias, aunque esperamos que quede mucho hasta que llegue ese día. Como el día en que conoció a Manolo Lama, o aquella otra de la que fue testigo en la que Lama entrevistó a la Infanta Elena.

De verdad, no os las perdáis.