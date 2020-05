Joseba Larrañaga repasa sus momentos más divertidos en la radio junto al Grupo Risa

Cualquiera que siga el deporte a nivel de medios en este país, sabe quien es nuestro invitado de hoy. Lo conoce de sobra. Porque su voz y su cara son fácilmente reconocibles. Y siempre está en la brecha. No para. Y tampoco no se le caen los anillos. Tan pronto es el titular para presentar un programa, como pasa a suplente del mismo para cuando haga falta; lo que demuestra una cualidad no muy común en los tiempos que corren cuando hablamos de medios: humildad.

Joseba (cuyo nombre real es José Luis Larrañaga) es un currante nato, un tío de equipo, de redacción. Natural como la vida misma, lleva la comunicación en las venas. No tuvo prejuicios en salir de la casa familiar en Pasai San Pedro (Guipúzcoa) para buscarse la vida comenzando por Galicia. Los años no pasan por él. Cualquiera diría que ha superado el medio siglo. Porque Joseba está en plena forma. Con la misma frescura, con la misma chispa.

Hoy se acerca a ‘La Noche con El Grupo Risa’, programa del que es “fiel seguidor”, cosa que nos encanta, más que nada porque el sentimiento que tenemos hacia él y todo lo que hace él, es recíproco. Futbolero, seguidor de la Real Sociedad y fan de nuestra versión de Echenique, Joseba nos cuenta cómo lleva la cuarentena y eso de currar desde casa, donde, por cierto, no solo se escucha la radio sino que se habla de ella; porque su esposa, Rosa Rosado, también curra en COPE.

Hacemos un repaso de su trayectoria profesional. Desde su etapa con Iñaki Gabilondo, pasando por Juan Ramón Lucas o De La Morena hasta la actualidad, donde ha conocido a profesionales top, como Alcalá, entre otros, de quien cuenta cómo lo conoció. Si hablamos de televisión, hoy lo vemos en Movistar+, pero también tuvo un pasado que a algunos les sorprenderá escuchando la entrevista.

Hablamos de “Oasis de Libertad”, la sección de moda de la radio deportiva española junto con el “Vaya Fiesta”, también charlaremos sobre un gran amigo suyo, David Vidal, personaje sin par donde los haya, con quien ha tenido grandes encuentros en antena, y de si ha colmado ya sus aspiraciones profesionales o le queda aún algo más por hacer. Todo esto y mucho más en una extensa entrevista que no tiene desperdicio.