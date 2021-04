Goyo Jiménez recuerda con el 'Grupo Risa' su peor momento como humorista en Albacete: “Se me secó la boca”

Llevábamos algún tiempo detrás de él para pasar un buen rato de radio juntos y al final ha podido ser esta semana. Porque Goyo Jiménez (Melilla, 1970) ya es como los ministros o como los futbolistas de élite. Además tiene tantos compromisos, tanto teatro, tanta tele y tantas cosas en la cabeza, que encontrar un sábado a las dos de la madrugada para hacerle una entrevista era complicado, hasta hoy. Sin embargo, su generosidad no conoce límites. En una semana en la que va a atender a varios medios, nosotros hemos sido los primeros. Nos hemos adelantado incluso a Pablo Motos, que le entrevistará el próximo martes en ‘El hormiguero’. Qué lujazo, amigos.

Y es que nuestro invitado de esta noche no para. Esta semana ha sido noticia por su reciente estreno televisivo del que nos da detalles, pero es que además, en su trajín, tiene más proyectos profesionales que hasta ahora no conocíamos y que ha querido anunciar en nuestro programa.

Goyo es de esos tipos con quien estarías hablando no una hora, sino 7. Primero, porque no te cansas de escucharle, y segundo, porque siempre cuenta cosas interesantes. Es un teórico del humor y del mundo del espectáculo que no valdaniza en su exposición. Te lo cuenta con una naturalidad y una claridad pasmosa. Y con esa manera de hacerlo hemos hablado, sobre todo de eso, del humor, como no podía ser de otra manera, haciendo hincapié en el monólogo, donde él se maneja a la perfección.

Precisamente sobre el monólogo (o stand-up comedy) nos habla Goyo; de cómo se construyen, de quiénes son y fueron sus referentes, de qué monologuistas españoles le gustan más y por qué, de cómo fueron sus comienzos haciéndolos, de aquellos que fueron un desastre, o de cómo le dio por los americanos.

A lo largo de estos minutos descubriréis también a un Goyo que no imaginabais. Porque, entre otras cosas, en sus comienzos hizo teatro pero de otro tipo y porque llegó a entrevistar a gente inimaginable que nada tiene que ver con el humor.

