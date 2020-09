El divertido paso de Dani Senabre por el programa del "Grupo Risa"

Arrancamos el programa de esta semana, y la nueva temporada de ‘La Noche con El Grupo Risa’, con Dani Senabre como invitado. Colaborador habitual de ‘El Partidazo’, con Juanma Castaño, y de ‘Tiempo de Juego’ con Paco González, Dani se pasa por el programa para echar un rato de risas y buen rollo con nosotros.

Senabre (Barcelona, 1981) es periodista deportivo, licenciado en ciencias de la información por la Universidad Ramón Llull. Ha hecho radio, tele y ha colaborado también en prensa escrita. Antes de llegar a COPE, pasó por RAC1, SER o Localia. En 2017, con el fichaje de Manolo Lama por Gol TV, pasó a ser tertuliano del programa ‘El Golazo De Gol’.

Amante del deporte en general y del fútbol y del basket en particular, este fan de los Celtics y declarado culé se moja y nos comparte sus sensaciones sobre el futuro de Leo Messi, del que ha sido inevitable hablar.

Pero además de deporte, Dani tiene una via de escape donde habla de todo lo que le da la gana. Y mal no le va porque desde hace tiempo triunfa en las redes y en su canal de youtube ‘Dani in the jungle’. Devora series de televisión y nos cuenta las más le han llamado la atención últimamente en las diferentes plataformas.

Como sucede con otros invitados, también le preguntamos por su trayectoria profesional, dela que da algún que otro detalle que desconocíamos. No os perdáis esta charla super amena que concluye con una sorpresa musical de hondura y categoría indudable. Una sorpresa, vamos.

