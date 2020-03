Serafín Zubiri desvela sus pasiones deportivas más desconocidas con el Grupo Risa

Aprovechando que tenía quehaceres profesionales en Madrid, ha hecho un hueco para acompañarnos y abrir el programa con nosotros. Él es Serafín Zubiri, un pedazo de artista en toda la extensión de la palabra. Un crack. No solo porque sea cantante, sino porque es productor musical, compositor, arreglista, actor, locutor, presentador y deportista. Eso, que sepamos. Y el muy mamón todo lo hace bien. Tú proponle algo, que lo hace. Y con éxito.

No se aburre ni queriendo. Le pega a todos los palos que se le ponen delante. Tan pronto representa a España en Eurovisión, como te saca nueve discos, te coloca una canción en el número uno de las listas de éxitos, te supera el millón de pinchazos en Spotify, te sube el Aconcagua, el Kilimanjaro o el Mont Blanc, te corre diez maratones con tiempazos o se lanza desde un trampolín de siete metros en la piscina de un programa de televisión… lo que le eches. Viene a contarnos cómo le va la vida y sus proyectos profesionales más inmediatos. Proyectos, en plural. Porque es imposible que tenga solo uno.

¿Por qué artistas siente admiración? ¿Cuáles le han marcado? Se arranca a cantar algún que otro tema de alguno de ellos y, junto con Fernando Echeverría, nos da una sorpresa. Repasando lo que ha sido su trayectoria musical hasta ahora, nos cuenta anécdotas hasta ahora nunca desveladas que no os podéis perder. Como detalles que tienen que ver, por ejemplo, con aquella canción de Disney que interpretó con la cantante Michelle. Goza del cariño de todos. No se le conocen enemigos. Y no nos extraña. Cercano, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra amable. Un tío positivo y n ejemplo para muchos.

Con su inseparable perro guía Peeper, ha sido un placer recibirle en nuestro estudio. Y no será la última vez porque hemos echado un magnífico rato de radio. Hoy, con nosotros, en La Noche con El Grupo Risa, Serafín Zubiri. Las imitaciones más ingeniosas, el buen rollo, las entrevistas más amenas y la rebosante diversión protagonizan un espacio respaldado de forma absoluta por la audiencia de COPE. El Grupo Risa; pone además la banda sonora y el humor a los programas más escuchados de la antena. Los viernes de 11.30 a 12.00h. sitúan a Carlos Herrera frente a su espejito en una sección con bromas, montajes y las imitaciones más desternillantes.

En los programas deportivos, Grupo Risa también deja su huella. David, Óscar y Fernando ponen el acento propio a las retransmisiones de los partidos en “Tiempo de Juego” y ya forman parte de la mítica; Primera Hora; del programa conducido por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Además, los miércoles por la noche se citan en El partidazo con Juanma Castaño para divertir a la audiencia con el #Vayafiesta , incluyendo las llamadas más inesperadas y los gazapos más sorprendentes del mundo deportivo.